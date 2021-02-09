https://ria.ru/20210209/kurenie-1596749233.html

Врач рассказал, как восстановить легкие после курения

Врач рассказал, как восстановить легкие после курения

Врач и ученый Аркадий Верткин в беседе с газетой "Аргументы и факты" дал несколько советов по улучшению здоровья после отказа от курения. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T23:05

2021-02-09T23:05

2021-02-09T23:05

здоровье

общество

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Врач и ученый Аркадий Верткин в беседе с газетой "Аргументы и факты" дал несколько советов по улучшению здоровья после отказа от курения. Специалист призвал россиян больше двигаться и стать физически активными. Чтобы помочь легким, он рекомендовал выполнять дыхательную гимнастику. Верткин также рассказал, что при отказе от сигарет, особенно при наличии таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение, гипертония, лучше пройти медицинское обследование. По мнению врача, желательно сдать анализ крови, проверить работу сердечно-сосудистой системы, проконсультироваться у пульмонолога. По словам Верткина, кашель является частью процесса очищения легких и может продолжаться долгое время.

https://ria.ru/20201123/kalyan-1585874226.html

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2021

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здоровье, общество