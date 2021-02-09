https://ria.ru/20210209/maski-1596747024.html

В Удмуртии отменили обязательный масочный режим

В Удмуртии отменили обязательный масочный режим

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира в соцсетях заявил, что масочный режим в регионе с 12 февраля станет рекомендательным. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T22:10

2021-02-09T22:10

2021-02-09T23:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр бречалов

здоровье - общество

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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УФА, 9 фев — РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира в соцсетях заявил, что масочный режим в регионе с 12 февраля станет рекомендательным.Также в Удмуртии увеличили до 20 человек число гостей, которых можно пригласить на регистрацию брака. В детсадах персонал вместе с родителями вправе определить, могут ли родители присутствовать на мероприятиях с обязательным соблюдением мер безопасности. То же самое касается и дополнительных секций и кружков. По решению коллектива и родителей занятия могут быть возобновлены.Глава региона рассказал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в республике контролируемая и относительно стабильная.По его данным, сейчас свободны 982 койки — почти половина мест в COVID-центрах."Если динамика по заболеваемости не будет ухудшаться, то с 15 февраля часть ковидных коек будет переведена в штатный режим работы. Планируется оставить 1621 койку в COVID-центрах", — сказал он, отметив, что к декабрю 2020 года коек для лечения больных с коронавирусом было почти три тысячи.Одной из причин стабилизации ситуации Бречалов назвал вакцинацию, в регионе работает 41 прививочный пункт."Получено боле 29 тысяч доз вакцины. Привито всего 10 027 человек, это первый компонент, 986 человек привиты вторым компонентом", — заключил руководитель Удмуртии.

https://ria.ru/20210206/pandemiya-1596333822.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), общество