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В Удмуртии отменили обязательный масочный режим
В Удмуртии отменили обязательный масочный режим
Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира в соцсетях заявил, что масочный режим в регионе с 12 февраля станет рекомендательным. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T22:10
2021-02-09T22:10
2021-02-09T23:58
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александр бречалов
здоровье - общество
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общество
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УФА, 9 фев — РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира в соцсетях заявил, что масочный режим в регионе с 12 февраля станет рекомендательным.Также в Удмуртии увеличили до 20 человек число гостей, которых можно пригласить на регистрацию брака. В детсадах персонал вместе с родителями вправе определить, могут ли родители присутствовать на мероприятиях с обязательным соблюдением мер безопасности. То же самое касается и дополнительных секций и кружков. По решению коллектива и родителей занятия могут быть возобновлены.Глава региона рассказал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в республике контролируемая и относительно стабильная.По его данным, сейчас свободны 982 койки — почти половина мест в COVID-центрах."Если динамика по заболеваемости не будет ухудшаться, то с 15 февраля часть ковидных коек будет переведена в штатный режим работы. Планируется оставить 1621 койку в COVID-центрах", — сказал он, отметив, что к декабрю 2020 года коек для лечения больных с коронавирусом было почти три тысячи.Одной из причин стабилизации ситуации Бречалов назвал вакцинацию, в регионе работает 41 прививочный пункт."Получено боле 29 тысяч доз вакцины. Привито всего 10 027 человек, это первый компонент, 986 человек привиты вторым компонентом", — заключил руководитель Удмуртии.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), общество
УФА, 9 фев — РИА Новости.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
в ходе прямого эфира в соцсетях заявил, что масочный режим в регионе с 12 февраля станет рекомендательным.
"С завтрашнего дня, 10 февраля, снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений. Спортивные соревнования будут разрешены для жителей всех возрастов, за исключением категории 65+, и при соблюдении заполнения зрителями половины залов", — добавил глава региона.
Также в Удмуртии увеличили до 20 человек число гостей, которых можно пригласить на регистрацию брака. В детсадах персонал вместе с родителями вправе определить, могут ли родители присутствовать на мероприятиях с обязательным соблюдением мер безопасности. То же самое касается и дополнительных секций и кружков. По решению коллектива и родителей занятия могут быть возобновлены.
Глава региона рассказал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в республике контролируемая и относительно стабильная.
По его данным, сейчас свободны 982 койки — почти половина мест в COVID-центрах.
"Если динамика по заболеваемости не будет ухудшаться, то с 15 февраля часть ковидных коек будет переведена в штатный режим работы. Планируется оставить 1621 койку в COVID-центрах", — сказал он, отметив, что к декабрю 2020 года коек для лечения больных с коронавирусом было почти три тысячи.
Одной из причин стабилизации ситуации Бречалов назвал вакцинацию, в регионе работает 41 прививочный пункт.
"Получено боле 29 тысяч доз вакцины. Привито всего 10 027 человек, это первый компонент, 986 человек привиты вторым компонентом", — заключил руководитель Удмуртии.