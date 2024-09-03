Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 03.09.2024 - РИА Новости
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Архив за 03.09.2024

Прохожие в районе Саутхолл в ЛондонеБритания опасается ухудшения ситуации с наплывом мигрантов
3 сентября 2024, 23:58
1475
Еще
В миреВеликобританияЛа-МаншФранцияСитуация с нелегальными мигрантами
Защитник сборной США Тори Круг (слева) и форвард сборной Словакии Марек ВеденскиДвукратный финалист Кубка Стэнли пропустит грядущий сезон
3 сентября 2024, 23:49
203
Еще
ХоккейСпортСШАТори КругСент-Луис БлюзБостон БрюинзЧикаго Блэкхокс
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУПри обстреле Горловки пострадал еще один мирный житель
3 сентября 2024, 23:48
376
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
Украинские военнослужащиеВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
3 сентября 2024, 23:47
432
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтирол
Комсомольский пруд в ЛипецкеВ Липецкой области отменили режим воздушной опасности
3 сентября 2024, 23:42
3290
Еще
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьВооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествия
Южное полушарие ЮпитераНАСА запустит зонд к ледяной луне Юпитера в октябре
3 сентября 2024, 23:39
1835
Еще
НаукаКосмос - РИА НаукаЕвропаКанавералНАСАSpaceX
Люди у бетонного укрытия Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Сумах
3 сентября 2024, 23:38
2145
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСумыСумская областьВооруженные силы РФ
Эдуард ФилиппЭкс-премьер Франции Филипп намерен баллотироваться в президенты
3 сентября 2024, 23:26
2135
Еще
В миреФранцияГаврФилипп (король Бельгии)Эммануэль Макрон
Автомобиль полицииВ Дагестане задержали еще двух полицейских по делу о гибели участника СВО
3 сентября 2024, 23:22
3570
Еще
ПроисшествияМахачкалаРоссияСоветский районСледственный комитет России (СК РФ)
Полицейский в столице Шри-Ланки КоломбоРоссиян, задержанных на Шри-Ланке из-за ящериц, выпустили из СИЗО
3 сентября 2024, 23:19
4542
Еще
В миреШри-ЛанкаТуризм
Роман ГладкийНачштаба сил беспилотных систем ВСУ пройдет спецпроверку СБУ
3 сентября 2024, 23:18
1974
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
Здание Белого дома в Вашингтоне, СШАСША не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России
3 сентября 2024, 23:13
6274
Еще
В миреРоссияСШАКарин Жан-ПьерВооруженные силы Украины
Ровенская атомная электростанцияЭксперты МАГАТЭ вскоре посетят подстанции украинских АЭС
3 сентября 2024, 23:12
445
Еще
В миреРоссияУкраинаКурчатовРафаэль ГроссиДмитрий ПесковМАГАТЭКурская АЭСЗапорожская АЭС
Российская спортсменка, член сборной России (команда ПКР) Виктория Сланова Бегунья Сланова завоевала 40-ю медаль для сборной России на Паралимпиаде
3 сентября 2024, 23:08
495
Еще
СпортПарижРоссияПаралимпийские игрыЛегкая атлетика
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита СимоньянФильм Симоньян к 20-летию трагедии в Беслане вышел в телеэфире 3 сентября
3 сентября 2024, 23:05
3530
Еще
БесланРоссияМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
Логотип СбербанкаСбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке
3 сентября 2024, 23:04
6697
Еще
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) Сбербанк РоссииЭкономикаТехнологииУкраинаРоссияВладивостокСтанислав КузнецовДальневосточный федеральный университет
Ирина ХромачеваХромачева и Данилина не смогли выйти в полуфинал US Open в парном разряде
3 сентября 2024, 23:02
145
Еще
ТеннисСпортКазахстанСШАНью-Йорк (город)Людмила КиченокИрина ХромачёваЕлена ОстапенкоОткрытый чемпионат США по теннису (US Open)
Автомобиль полицииНа Кубани объявили вознаграждение за информацию об убийстве девочки
3 сентября 2024, 23:00
51872
Еще
ПроисшествияКореновский районКраснодарский крайРоссия
Акция Свеча памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 20-й годовщине трагедии в школе в Беслане, прошла в Геническе Херсонской областиВ Херсонской области прошла акция "Свеча памяти"
3 сентября 2024, 22:56
487
Еще
ГеническПатриотТеракт в Беслане (2004)Херсонская область
Футболисты клуба Црвена Звезда"Црвена Звезда" подписала контракты с Радоничем и Круничем
3 сентября 2024, 22:54
314
Еще
ФутболСпортСербияБосния и ГерцеговинаИталияРаде КруничЦрвена ЗвездаМиланТорино
Еще 20 материалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала