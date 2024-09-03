https://ria.ru/20240903/sberbank-1970373297.html

Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке

Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке - РИА Новости, 03.09.2024

Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке

Сбербанк в конце июля подвергся мощнейшей DDoS-атаке в истории банка, организованной ИТ-армией Украины, - она длилась 13 часов, деньги клиентов не пострадали,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T23:04

2024-09-03T23:04

2024-09-03T23:07

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

сбербанк россии

экономика

технологии

украина

россия

владивосток

станислав кузнецов

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сбербанк в конце июля подвергся мощнейшей DDoS-атаке в истории банка, организованной ИТ-армией Украины, - она длилась 13 часов, деньги клиентов не пострадали, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024."Зафиксированная Сбером DDoS-атака стала мощнейшей в истории банка. Ее длительность превысила 13 часов. Эта атака особенна тем, что одновременно использовалась как инфраструктура ИТ-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей", - сказал он.По словам Кузнецова, сторонние бот-сети состояли более чем из 62 тысяч устройств, больше половины которых находились в России."Наши клиенты никак не почувствовали на себе последствия этой атаки – она успешно была отражена службой кибербезопасности", - добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 3.00 мск 4 сентября.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240604/gref-1950482232.html

украина

россия

владивосток

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вэф — 2024 (восточный экономический форум) , сбербанк россии, экономика, технологии, украина, россия, владивосток, станислав кузнецов, дальневосточный федеральный университет