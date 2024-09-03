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Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке - РИА Новости, 03.09.2024
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23:04 03.09.2024 (обновлено: 23:07 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/sberbank-1970373297.html
Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке
Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке - РИА Новости, 03.09.2024
Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке
Сбербанк в конце июля подвергся мощнейшей DDoS-атаке в истории банка, организованной ИТ-армией Украины, - она длилась 13 часов, деньги клиентов не пострадали,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T23:04
2024-09-03T23:07
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
сбербанк россии
экономика
технологии
украина
россия
владивосток
станислав кузнецов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сбербанк в конце июля подвергся мощнейшей DDoS-атаке в истории банка, организованной ИТ-армией Украины, - она длилась 13 часов, деньги клиентов не пострадали, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024."Зафиксированная Сбером DDoS-атака стала мощнейшей в истории банка. Ее длительность превысила 13 часов. Эта атака особенна тем, что одновременно использовалась как инфраструктура ИТ-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей", - сказал он.По словам Кузнецова, сторонние бот-сети состояли более чем из 62 тысяч устройств, больше половины которых находились в России."Наши клиенты никак не почувствовали на себе последствия этой атаки – она успешно была отражена службой кибербезопасности", - добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 3.00 мск 4 сентября.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , сбербанк россии, экономика, технологии, украина, россия, владивосток, станислав кузнецов, дальневосточный федеральный университет
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Сбербанк России, Экономика, Технологии, Украина, Россия, Владивосток, Станислав Кузнецов, Дальневосточный федеральный университет
Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке

Кузнецов: в июле Сбербанк успешно пережил мощнейшую в своей истории DDoS-атаку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сбербанк в конце июля подвергся мощнейшей DDoS-атаке в истории банка, организованной ИТ-армией Украины, - она длилась 13 часов, деньги клиентов не пострадали, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024.
«
"Зафиксированная Сбером DDoS-атака стала мощнейшей в истории банка. Ее длительность превысила 13 часов. Эта атака особенна тем, что одновременно использовалась как инфраструктура ИТ-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей", - сказал он.
По словам Кузнецова, сторонние бот-сети состояли более чем из 62 тысяч устройств, больше половины которых находились в России.
"Наши клиенты никак не почувствовали на себе последствия этой атаки – она успешно была отражена службой кибербезопасности", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 3.00 мск 4 сентября.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Сбербанк РоссииЭкономикаТехнологииУкраинаРоссияВладивостокСтанислав КузнецовДальневосточный федеральный университет
 
 
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