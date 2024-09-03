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В Дагестане задержали еще двух полицейских по делу о гибели участника СВО
В Дагестане задержали еще двух полицейских по делу о гибели участника СВО - РИА Новости, 03.09.2024
В Дагестане задержали еще двух полицейских по делу о гибели участника СВО
Правоохранители в Дагестане задержали еще двух сотрудников патрульно-постовой службы по делу о гибели участника специальной военной операции в отделе полиции в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T23:22
2024-09-03T23:22
2024-09-03T23:22
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 3 сен - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане задержали еще двух сотрудников патрульно-постовой службы по делу о гибели участника специальной военной операции в отделе полиции в Махачкале, сообщил во вторник председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале. Ранее в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщали, что 9 июля в отделе полиции по Советскому району Махачкалы скончался доставленный за нарушение общественного порядка 48-летний местный житель. Хадулаев сообщал, что умерший был участником специальной военной операции, эту информацию позже подтвердили и в СК России. "Произошло задержание еще двух сотрудников полка ППС по делу о смерти участника СВО Ахмеда Джабраилова 9 июля в Советском РОВД Махачкалы", – написал Хадулаев. Ранее по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и превышении должностных полномочий был задержан и затем арестован на два месяца командир отделения полка ППСП управления МВД России по Махачкале. Из материалов дела следует, что на территории административного здания РОВД подозреваемый бил Джабраилова руками и ногами по различным частям тела, а также применил электрошокер. Затем полицейский коленями придавил лежащего на полу лицом вниз потерпевшего, весом своего тела сдавливая ему грудную клетку и живот и затрудняя доступ воздуха. Это вызвало механическую асфиксию, повлекшую его смерть.
https://ria.ru/20240823/sk-1968180078.html
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происшествия, махачкала, россия, советский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Советский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане задержали еще двух полицейских по делу о гибели участника СВО
В Дагестане задержали еще 2 полицейских по делу о гибели участника СВО в отделе