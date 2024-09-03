Эксперты МАГАТЭ вскоре посетят подстанции украинских АЭС
Эксперты МАГАТЭ вскоре посетят подстанции украинских АЭС для оценки ситуации
© Фото : @rnppofficialРовенская атомная электростанция
© Фото : @rnppofficial
Ровенская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) скоро отправится на подстанции украинских АЭС для оценки ситуации на этих объектах, следует из заявления, опубликованного на сайте МАГАТЭ.
Ранее во вторник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал на своей странице в соцсети X, что он начал свой десятый визит на Украину и провел переговоры с украинской стороной в преддверии своего визита на Запорожскую АЭС.
МАГАТЭ расширит поддержку Украине, заявил Гросси
Вчера, 20:57
«
"Группа экспертов МАГАТЭ вскоре отправится на некоторые из... украинских подстанций - электрические распределительные подстанции, образующие костяк энергосистемы, - которые были определены как важные для ядерной безопасности. Они оценят ситуацию на этих объектах и доложат в штаб-квартиру для возможных последующих действий", - говорится в заявлении.
Как заявил Гросси, для проведения оценки этих подстанций эксперты "применят знания агентства" в области ядерной промышленной безопасности и защиты критически важной инфраструктуры.
Делегация во главе с Гросси на прошлой неделе посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что ситуация серьезная. По его словам, предотвращение ядерной аварии жизненно важно.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.