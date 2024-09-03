https://ria.ru/20240903/gorlovka-1970376208.html

При обстреле Горловки пострадал еще один мирный житель

При обстреле Горловки пострадал еще один мирный житель - РИА Новости, 03.09.2024

При обстреле Горловки пострадал еще один мирный житель

Мирный житель пострадал во вторник вечером при обстреле Горловки украинскими войсками, информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T23:48

2024-09-03T23:48

2024-09-03T23:48

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал во вторник вечером при обстреле Горловки украинскими войсками, информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. Мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале написал, что мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ. "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 3 сентября по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): обстрел в 22.10 - по улице Черняховского ранено гражданское лицо (анкетные данные уточняются)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол