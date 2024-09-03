https://ria.ru/20240903/gorlovka-1970376208.html
При обстреле Горловки пострадал еще один мирный житель
При обстреле Горловки пострадал еще один мирный житель - РИА Новости, 03.09.2024
При обстреле Горловки пострадал еще один мирный житель
Мирный житель пострадал во вторник вечером при обстреле Горловки украинскими войсками, информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T23:48
2024-09-03T23:48
2024-09-03T23:48
специальная военная операция на украине
в мире
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донецкая народная республика
донецк
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сцкк
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал во вторник вечером при обстреле Горловки украинскими войсками, информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. Мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале написал, что мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ. "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 3 сентября по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): обстрел в 22.10 - по улице Черняховского ранено гражданское лицо (анкетные данные уточняются)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Горловки пострадал еще один мирный житель
Представительство ДНР: при обстреле Горловки пострадал еще один мирный житель