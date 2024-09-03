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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 03.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:47 03.09.2024 (обновлено: 23:50 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/vojska-1970376059.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 03.09.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T23:47
2024-09-03T23:50
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 23.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БпЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 23.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БпЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтирол
 
 
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