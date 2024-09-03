https://ria.ru/20240903/vojska-1970376059.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 03.09.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T23:47

2024-09-03T23:47

2024-09-03T23:50

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 23.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БпЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240903/mask-1970367515.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол