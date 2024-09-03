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Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Сумах - РИА Новости, 04.09.2024

Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Сумах

Очередной взрыв прогремел в городе Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-03T23:38

2024-09-03T23:38

2024-09-04T00:08

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в городе Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Сумах снова было слышно звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале.Приблизительно через двадцать минут после этого телеканал сообщил об еще одном взрыве.Ранее украинские СМИ сообщали о двух взрывах в Сумах. На данный момент в Сумской, а также в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240903/plan-1970370195.html

https://ria.ru/20240903/mask-1970367515.html

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сумы

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в мире, украина, сумы, сумская область, вооруженные силы рф