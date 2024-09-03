Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Сумах - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:38 03.09.2024 (обновлено: 00:08 04.09.2024)
https://ria.ru/20240903/vzryv-1970375557.html
Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Сумах - РИА Новости, 04.09.2024
Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Сумах
Очередной взрыв прогремел в городе Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-03T23:38
2024-09-04T00:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумы
сумская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в городе Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Сумах снова было слышно звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале.Приблизительно через двадцать минут после этого телеканал сообщил об еще одном взрыве.Ранее украинские СМИ сообщали о двух взрывах в Сумах. На данный момент в Сумской, а также в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240903/plan-1970370195.html
https://ria.ru/20240903/mask-1970367515.html
украина
сумы
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сумы, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумы, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Сумах

"Общественное": в Сумах прогремел очередной взрыв на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия
Люди у бетонного укрытия - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в городе Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
«
"В Сумах снова было слышно звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Трамп заявил, что у него есть план по Украине
Вчера, 22:16
Приблизительно через двадцать минут после этого телеканал сообщил об еще одном взрыве.
Ранее украинские СМИ сообщали о двух взрывах в Сумах.
На данный момент в Сумской, а также в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Маск напомнил, почему не включил Starlink над Крымом для ВСУ
Вчера, 21:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСумыСумская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала