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Начштаба сил беспилотных систем ВСУ пройдет спецпроверку СБУ

Начштаба сил беспилотных систем ВСУ пройдет спецпроверку СБУ - РИА Новости, 03.09.2024

Начштаба сил беспилотных систем ВСУ пройдет спецпроверку СБУ

Главком украинскими войсками Александр Сырский решил провести дополнительную спецпроверку службой безопасности Украины начальника штаба командования силами... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T23:18

2024-09-03T23:18

2024-09-03T23:18

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Главком украинскими войсками Александр Сырский решил провести дополнительную спецпроверку службой безопасности Украины начальника штаба командования силами беспилотных систем Романа Гладкого из-за возможных связей с Россией, он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей, сообщили в генштабе ВСУ. Депутат Верховной рады Соломия Бобровская ранее сообщала, что оборонный комитет парламента направит СБУ просьбу провести проверку в отношении Гладкого из-за его возможных связей с Россией. "Главнокомандующим ВСУ принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого. На время проверки он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба ВСУ. Как сообщали ранее украинские СМИ, Гладкий был назначен начальником штаба командования недавно созданных сил беспилотных систем ВСУ несколько недель назад.

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в мире, россия, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, верховная рада украины