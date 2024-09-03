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Начштаба сил беспилотных систем ВСУ пройдет спецпроверку СБУ - РИА Новости, 03.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:18 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/proverka-1970374472.html
Начштаба сил беспилотных систем ВСУ пройдет спецпроверку СБУ
Начштаба сил беспилотных систем ВСУ пройдет спецпроверку СБУ - РИА Новости, 03.09.2024
Начштаба сил беспилотных систем ВСУ пройдет спецпроверку СБУ
Главком украинскими войсками Александр Сырский решил провести дополнительную спецпроверку службой безопасности Украины начальника штаба командования силами... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T23:18
2024-09-03T23:18
специальная военная операция на украине
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Главком украинскими войсками Александр Сырский решил провести дополнительную спецпроверку службой безопасности Украины начальника штаба командования силами беспилотных систем Романа Гладкого из-за возможных связей с Россией, он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей, сообщили в генштабе ВСУ. Депутат Верховной рады Соломия Бобровская ранее сообщала, что оборонный комитет парламента направит СБУ просьбу провести проверку в отношении Гладкого из-за его возможных связей с Россией. "Главнокомандующим ВСУ принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого. На время проверки он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба ВСУ. Как сообщали ранее украинские СМИ, Гладкий был назначен начальником штаба командования недавно созданных сил беспилотных систем ВСУ несколько недель назад.
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в мире, россия, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Начштаба сил беспилотных систем ВСУ пройдет спецпроверку СБУ

Начштаба сил беспилотных систем ВСУ пройдет проверку из-за возможных связей с РФ

CC BY 4.0 / / Hladkyi new formРоман Гладкий
Роман Гладкий - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
CC BY 4.0 / / Hladkyi new form
Роман Гладкий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Главком украинскими войсками Александр Сырский решил провести дополнительную спецпроверку службой безопасности Украины начальника штаба командования силами беспилотных систем Романа Гладкого из-за возможных связей с Россией, он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей, сообщили в генштабе ВСУ.
Депутат Верховной рады Соломия Бобровская ранее сообщала, что оборонный комитет парламента направит СБУ просьбу провести проверку в отношении Гладкого из-за его возможных связей с Россией.
«
"Главнокомандующим ВСУ принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого. На время проверки он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба ВСУ.
Как сообщали ранее украинские СМИ, Гладкий был назначен начальником штаба командования недавно созданных сил беспилотных систем ВСУ несколько недель назад.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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