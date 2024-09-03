https://ria.ru/20240903/opasnost-1970375905.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 03.09.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Желтый уровень воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T23:42
2024-09-03T23:42
2024-09-03T23:42
специальная военная операция на украине
липецкая область
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. Желтый уровень опасности на территории региона был объявлен в 21.59 мск. "Отбой желтого уровня", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240609/opasnost-1951802807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, вооруженные силы украины, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
МЧС: в Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности