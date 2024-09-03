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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 03.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:42 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/opasnost-1970375905.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 03.09.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Желтый уровень воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T23:42
2024-09-03T23:42
специальная военная операция на украине
липецкая область
вооруженные силы украины
украина
происшествия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. Желтый уровень опасности на территории региона был объявлен в 21.59 мск. "Отбой желтого уровня", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240609/opasnost-1951802807.html
липецкая область
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липецкая область, вооруженные силы украины, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

МЧС: в Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд в Липецке
Комсомольский пруд в Липецке - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Комсомольский пруд в Липецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону.
Желтый уровень опасности на территории региона был объявлен в 21.59 мск.
«
"Отбой желтого уровня", - говорится в сообщении.
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
В Воронежской области отменили авиационную опасность
9 июня, 17:59
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьВооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествия
 
 
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