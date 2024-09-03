https://ria.ru/20240903/opasnost-1970375905.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 03.09.2024

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Желтый уровень воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T23:42

2024-09-03T23:42

2024-09-03T23:42

специальная военная операция на украине

липецкая область

вооруженные силы украины

украина

происшествия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. Желтый уровень опасности на территории региона был объявлен в 21.59 мск. "Отбой желтого уровня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240609/opasnost-1951802807.html

липецкая область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

липецкая область, вооруженные силы украины, украина, происшествия