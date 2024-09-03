https://ria.ru/20240903/filipp-1970374863.html

Экс-премьер Франции Филипп намерен баллотироваться в президенты

Экс-премьер Франции Филипп намерен баллотироваться в президенты - РИА Новости, 03.09.2024

Экс-премьер Франции Филипп намерен баллотироваться в президенты

Бывший премьер-министр Франции, занимавший этот пост в 2017-2020 годах, а ныне мэр города Гавра Эдуар Филипп заявил о намерении участвовать в следующих... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T23:26

2024-09-03T23:26

2024-09-03T23:26

в мире

франция

гавр

филипп (король бельгии)

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 3 сен - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции, занимавший этот пост в 2017-2020 годах, а ныне мэр города Гавра Эдуар Филипп заявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах в качестве кандидата. "Я буду кандидатом на следующих президентских выборах. Я предпочитаю действовать, а не размышлять", - сказал он в интервью журналу Point. Филипп добавил, что готовится предложить французам масштабные вещи и будет выступать кандидатом даже в случае досрочных выборов. Президентские выборы во Франции должны пройти в 2027 году. Действующий глава государства Эммануэль Макрон уже не сможет принять в них участие, поскольку уже избирался дважды. В апреле опрос Французского института общественного мнения (Ifop) показал, что Эдуар Филипп занял второе место в списке потенциальных кандидатов, за которых французы готовы были бы проголосовать в первом туре президентских выборов в 2027 году. Первое место заняла Марин Ле Пен, возглавлявшая в нижней палате парламента фракцию правой партии "Национальное объединение".

https://ria.ru/20240623/makron-1954808006.html

франция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, гавр, филипп (король бельгии), эммануэль макрон