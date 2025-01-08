Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 08.01.2025 - РИА Новости
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Архив за 08.01.2025

Сгоревшая украинская военная техникаСША не будут диктовать Киеву условия завершения конфликта, заявил Пентагон
8 января 2025, 23:59
5650
Еще
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЮрий УшаковМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы Украины
Родриго БентанкурФутболист "Тоттенхэма" потерял сознание и покинул поле на носилках
8 января 2025, 23:51
1010
Еще
ФутболРодриго БентанкурТоттенхэм ХотспурЛиверпуль
Футболисты Панатинаикоса"Панатинаикос" с Лодыгиным обыграл "Атромитос"
8 января 2025, 23:50
115
Еще
ФутболСпортГрецияЮрий ЛодыгинФакундо ПельистриАнастасиос БакасетасАтромитосОлимпиакос (Пирей)
Люди в Нджамене, ЧадСилы безопасности установили контроль у президентского дворца в Нджамене
8 января 2025, 23:46
5215
Еще
НджаменаЧадВ миреИдрис ДебиБоко Харам
Истребитель ВВС Израиля в небеИзраильский самолет атаковал военный аэродром в Сирии, сообщил источник
8 января 2025, 23:43
21164
Еще
В миреСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024
Здание конгресса США в ВашингтонеВ Вашингтоне у Капитолия задержали вооруженного мачете мужчину
8 января 2025, 23:39
782
Еще
СШАВ миреКапитолийКонгресс США
Лесной пожар на западе Лос-АнджелесаМатч "Лос-Анджелеса" и "Калгари" в НХЛ перенесли из-за пожаров в Калифорнии
8 января 2025, 23:38
720
Еще
ХоккейЛос-Анджелес КингзКалгари ФлэймзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
Военнослужащие в столице Чада НджаменеК президентскому дворцу в Чаде направляется колонна военной техники
8 января 2025, 23:35
40587
Еще
В миреЧадНджаменаИдрис ДебиБоко Харам
Айсберг в акватории острова ГренландияУ США пока нет планов военного вторжения в Гренландию, заявил Пентагон
8 января 2025, 23:31
5229
Еще
В миреМинистерство обороны СШАГренландияДональд ТрампСШАКитай
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в ВашингтонеБелый дом назвал цель визита Байдена в Италию
8 января 2025, 23:28
4404
Еще
В миреЦены на нефтьУкраинаИталияРоссияДжон КирбиДжо БайденСергей ЛавровНАТОБольшая двадцатка
Столица Чада НджаменаБоевики "Боко Харам"* совершили нападение у президентского дворца в Чаде
8 января 2025, 23:18
10882
Еще
В миреЧадБоко ХарамИдрис ДебиНджаменаРоссияИсламское государство*
Ученики в школеВ российских школах не планируют вводить ограничений из-за метапневмовируса
8 января 2025, 23:15
18708
Еще
РоссияСергей КравцовОбществоКитайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
Здание Белого дома в Вашингтоне, СШАСША оценили решение Киева остановить транзит российского газа
8 января 2025, 23:12
56111
Еще
СШАКиевЕвропатранзит газа через УкраинуДжон КирбиУкраинаЕвросоюз
Последствия разлива нефтепродуктов В МЧС назвали районы Крыма, наиболее пострадавшие от выброса мазута
8 января 2025, 23:09
7869
Еще
ПроисшествияЖКХКерчьЛенинский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Город Днепропетровск, УкраинаВ трех областях Украины объявили воздушную тревогу
8 января 2025, 23:02
2020
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНиколаевская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
Люди в Нджамене, ЧадВ столице Чада около президентского дворца произошла стрельба
8 января 2025, 23:00
2139
Еще
В миреЧадНджамена
Футболисты БарселоныФлик оставил Пенью в запасе на матч с "Атлетиком" из-за опоздания
8 января 2025, 23:00
148
Еще
ФутболСпортХанс-Дитер ФликИньяки ПеньяВойцех ЩенсныйБарселонаАтлетик (Бильбао)Чемпионат Испании по футболу
Флаги Молдавии у здания парламента в КишиневеДепутат Цырдя назвал Молдавию одноразовым инструментом в газовых войнах США
8 января 2025, 22:55
3614
Еще
ЭкономикаЖКХМолдавияСШАЕвропаДорин РечанГазпромМолдовагазЕвросоюз
Вена, Австрия В Австрии здание штаб-квартиры правящей партии измазали экскрементами
8 января 2025, 22:55
7330
Еще
В миреАвстрияВенаКарл НехаммерАлександр Ван дер БелленАвстрийская народная партияАвстрийская партия свободы
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в БрюсселеФицо пообещал на переговорах по газу пробудить ЕК от "сладкого сна"
8 января 2025, 22:49
4258
Еще
В миреУкраинаСловакияБрюссельРоберт ФицоЕврокомиссиятранзит газа через УкраинуРоссия
Еще 20 материалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала