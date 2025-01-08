https://ria.ru/20250108/chad-1992861017.html
В столице Чада около президентского дворца произошла стрельба
В столице Чада около президентского дворца произошла стрельба - РИА Новости, 08.01.2025
В столице Чада около президентского дворца произошла стрельба
Стрельба произошла около президентского дворца в столице Чада Нджамене, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T23:00:00+03:00
2025-01-08T23:00:00+03:00
2025-01-08T23:05:00+03:00
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КАИР, 8 янв - РИА Новости. Стрельба произошла около президентского дворца в столице Чада Нджамене, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники."Стрельба произошла около президентского дворца в чадской столице", - заявили источники телеканала.
https://ria.ru/20241220/frantsija-1990302634.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чад, нджамена
В столице Чада около президентского дворца произошла стрельба
Al Jazeera: в столице Чада Нджамене у президентского дворца произошла стрельба