Рейтинг@Mail.ru
В столице Чада около президентского дворца произошла стрельба - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 08.01.2025 (обновлено: 23:05 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/chad-1992861017.html
В столице Чада около президентского дворца произошла стрельба
В столице Чада около президентского дворца произошла стрельба - РИА Новости, 08.01.2025
В столице Чада около президентского дворца произошла стрельба
Стрельба произошла около президентского дворца в столице Чада Нджамене, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T23:00:00+03:00
2025-01-08T23:05:00+03:00
в мире
чад
нджамена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853067169_0:38:3212:1845_1920x0_80_0_0_82324a9a7ed144772dd3920af689ae19.jpg
КАИР, 8 янв - РИА Новости. Стрельба произошла около президентского дворца в столице Чада Нджамене, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники."Стрельба произошла около президентского дворца в чадской столице", - заявили источники телеканала.
https://ria.ru/20241220/frantsija-1990302634.html
чад
нджамена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853067169_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_975c1a5ce7a01b09128f3654f07124a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чад, нджамена
В мире, Чад, Нджамена
В столице Чада около президентского дворца произошла стрельба

Al Jazeera: в столице Чада Нджамене у президентского дворца произошла стрельба

© AP Photo / Sunday AlambaЛюди в Нджамене, Чад
Люди в Нджамене, Чад - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Sunday Alamba
Люди в Нджамене, Чад. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 8 янв - РИА Новости. Стрельба произошла около президентского дворца в столице Чада Нджамене, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.
«
"Стрельба произошла около президентского дворца в чадской столице", - заявили источники телеканала.
Флаг Чада в Нджамене - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Чад потребовал от Франции вывести войска до 31 января, пишут СМИ
20 декабря 2024, 05:13
 
В миреЧадНджамена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала