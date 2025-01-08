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Депутат Цырдя назвал Молдавию одноразовым инструментом в газовых войнах США - РИА Новости, 08.01.2025
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22:55 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/moldavija-1992860468.html
Депутат Цырдя назвал Молдавию одноразовым инструментом в газовых войнах США
Депутат Цырдя назвал Молдавию одноразовым инструментом в газовых войнах США - РИА Новости, 08.01.2025
Депутат Цырдя назвал Молдавию одноразовым инструментом в газовых войнах США
Молдавия согласилась быть одноразовым инструментом в газовых войнах и планах США по деиндустриализации Европы, считает депутат молдавского парламента от... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T22:55:00+03:00
2025-01-08T22:55:00+03:00
экономика
жкх
молдавия
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европа
дорин речан
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. Молдавия согласилась быть одноразовым инструментом в газовых войнах и планах США по деиндустриализации Европы, считает депутат молдавского парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя. "Про газовые войны и деиндустрализацию Европы… Молдавия в этой большой игре, по милости партии "Действие и солидарность", согласилась на роль даже не пешки, а одноразового инструмента. Рядовой шавки против РФ и "Газпрома"", - написал Цырдя в своем Telegram-канале. По его словам, США планировали лишить ЕС и Германию дешевой энергии из РФ, чтобы продать свой газ, также им нужно было лишить Германию и Евросоюз промышленности, переместив производство в Соединенные Штаты. "В конце концов, вытянув все ресурсы из Евросоюза, (США - ред.) приготовится к схватке с Китаем. Для этого нужно перемирие с РФ", - отмечает депутат. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. Ранее компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
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экономика, жкх, молдавия, сша, европа, дорин речан, газпром, молдовагаз, евросоюз
Экономика, ЖКХ, Молдавия, США, Европа, Дорин Речан, Газпром, Молдовагаз, Евросоюз
Депутат Цырдя назвал Молдавию одноразовым инструментом в газовых войнах США

Депутат Цырдя: Молдавия согласилась на роль пешки в газовых войнах и планах США

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. Молдавия согласилась быть одноразовым инструментом в газовых войнах и планах США по деиндустриализации Европы, считает депутат молдавского парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя.
"Про газовые войны и деиндустрализацию ЕвропыМолдавия в этой большой игре, по милости партии "Действие и солидарность", согласилась на роль даже не пешки, а одноразового инструмента. Рядовой шавки против РФ и "Газпрома"", - написал Цырдя в своем Telegram-канале.
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По его словам, США планировали лишить ЕС и Германию дешевой энергии из РФ, чтобы продать свой газ, также им нужно было лишить Германию и Евросоюз промышленности, переместив производство в Соединенные Штаты.
«
"В конце концов, вытянув все ресурсы из Евросоюза, (США - ред.) приготовится к схватке с Китаем. Для этого нужно перемирие с РФ", - отмечает депутат.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. Ранее компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке.
В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
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ЭкономикаЖКХМолдавияСШАЕвропаДорин РечанГазпромМолдовагазЕвросоюз
 
 
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