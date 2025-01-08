https://ria.ru/20250108/metapnevmovirus-1992861738.html

В российских школах не планируют вводить ограничений из-за метапневмовируса

В российских школах не планируют вводить ограничений из-за метапневмовируса - РИА Новости, 08.01.2025

В российских школах не планируют вводить ограничений из-за метапневмовируса

Ограничения в школах России на фоне метапневмовируса вводить не планируется, система образования работает в штатном режиме, сообщил глава Минпросвещения Сергей... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T23:15:00+03:00

2025-01-08T23:15:00+03:00

2025-01-08T23:22:00+03:00

россия

сергей кравцов

общество

китай

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Ограничения в школах России на фоне метапневмовируса вводить не планируется, система образования работает в штатном режиме, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Наша система образования продолжает работать в штатном режиме и на данный момент ограничения в российских школах вводить не планируется", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба ведомства.Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей.Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и держится на контроле.Специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует, лечение обычно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов, пояснили в пресс-службе.Профилактика метапневмовирусной инфекции включает в себя ряд мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения вируса: регулярное и тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой, уточнили в ведомстве. По возможности также следует избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20250105/metapnevmovirus-1992593763.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей кравцов, общество, китай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество