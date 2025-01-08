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В российских школах не планируют вводить ограничений из-за метапневмовируса - РИА Новости, 08.01.2025
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23:15 08.01.2025 (обновлено: 23:22 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/metapnevmovirus-1992861738.html
В российских школах не планируют вводить ограничений из-за метапневмовируса
В российских школах не планируют вводить ограничений из-за метапневмовируса - РИА Новости, 08.01.2025
В российских школах не планируют вводить ограничений из-за метапневмовируса
Ограничения в школах России на фоне метапневмовируса вводить не планируется, система образования работает в штатном режиме, сообщил глава Минпросвещения Сергей... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T23:15:00+03:00
2025-01-08T23:22:00+03:00
россия
сергей кравцов
общество
китай
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Ограничения в школах России на фоне метапневмовируса вводить не планируется, система образования работает в штатном режиме, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Наша система образования продолжает работать в штатном режиме и на данный момент ограничения в российских школах вводить не планируется", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба ведомства.Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей.Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и держится на контроле.Специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует, лечение обычно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов, пояснили в пресс-службе.Профилактика метапневмовирусной инфекции включает в себя ряд мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения вируса: регулярное и тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой, уточнили в ведомстве. По возможности также следует избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20250105/metapnevmovirus-1992593763.html
россия
китай
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россия, сергей кравцов, общество, китай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Россия, Сергей Кравцов, Общество, Китай, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В российских школах не планируют вводить ограничений из-за метапневмовируса

Кравцов заявил, что система образования работает штатно на фоне метапневмовируса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ученики в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Ограничения в школах России на фоне метапневмовируса вводить не планируется, система образования работает в штатном режиме, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«
"Наша система образования продолжает работать в штатном режиме и на данный момент ограничения в российских школах вводить не планируется", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей.
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и держится на контроле.
Специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует, лечение обычно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов, пояснили в пресс-службе.
Профилактика метапневмовирусной инфекции включает в себя ряд мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения вируса: регулярное и тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой, уточнили в ведомстве. По возможности также следует избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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