Рейтинг@Mail.ru
Боевики "Боко Харам"* совершили нападение у президентского дворца в Чаде - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 08.01.2025 (обновлено: 04:06 09.01.2025)
https://ria.ru/20250108/chad-1992861843.html
Боевики "Боко Харам"* совершили нападение у президентского дворца в Чаде
Боевики "Боко Харам"* совершили нападение у президентского дворца в Чаде - РИА Новости, 09.01.2025
Боевики "Боко Харам"* совершили нападение у президентского дворца в Чаде
Боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, сообщил телеканал Al Arabiya со... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-08T23:18:00+03:00
2025-01-09T04:06:00+03:00
в мире
чад
боко харам
идрис деби
нджамена
россия
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930070113_0:47:3208:1852_1920x0_80_0_0_273837d997ac93383d387a4cb79a649e.jpg
КАИР, 8 янв — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.&quot;В результате нападения &quot;Боко Харам&quot;* около президентского дворца в Чаде есть погибшие и раненые&quot;, — заявили источники телеканала.По его данным, президент Чада Махамат Идрис Деби в момент нападения боевиков находился на территории дворца.Министр инфраструктуры Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в стране находится под контролем. Силы безопасности полностью контролируют район президентского дворца, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности страны.Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщал о стрельбе. Нигерийская террористическая группировка "Боко Харам"* стала известна похищениями и убийствами людей с 2002 года. В марте 2015 года она присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство"* и сменила название на "Западноафриканскую провинцию Исламского государства"* (ISWAP). Позднее в группировке произошел раскол, сейчас "Боко Харам"* и ISWAP* — две отдельные преступные группировки.* Террористические группировки, запрещенные в России.
https://ria.ru/20241220/frantsija-1990302634.html
чад
нджамена
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930070113_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_3d3c4ca2795bca421bfe3320c6948d5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чад, боко харам, идрис деби, нджамена, россия, исламское государство*
В мире, Чад, Боко Харам, Идрис Деби, Нджамена, Россия, Исламское государство*
Боевики "Боко Харам"* совершили нападение у президентского дворца в Чаде

Боевики "Боко Харам" напали на президентский дворец в Чаде, есть погибшие

© AP Photo / Christophe Petit TessonСтолица Чада Нджамена
Столица Чада Нджамена - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Christophe Petit Tesson
Столица Чада Нджамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 8 янв — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
«

"В результате нападения "Боко Харам"* около президентского дворца в Чаде есть погибшие и раненые", — заявили источники телеканала.

По его данным, президент Чада Махамат Идрис Деби в момент нападения боевиков находился на территории дворца.
Министр инфраструктуры Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в стране находится под контролем. Силы безопасности полностью контролируют район президентского дворца, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности страны.
Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщал о стрельбе.
Нигерийская террористическая группировка "Боко Харам"* стала известна похищениями и убийствами людей с 2002 года. В марте 2015 года она присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство"* и сменила название на "Западноафриканскую провинцию Исламского государства"* (ISWAP). Позднее в группировке произошел раскол, сейчас "Боко Харам"* и ISWAP* — две отдельные преступные группировки.
* Террористические группировки, запрещенные в России.
Флаг Чада в Нджамене - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Чад потребовал от Франции вывести войска до 31 января, пишут СМИ
20 декабря 2024, 05:13
 
В миреЧадБоко ХарамИдрис ДебиНджаменаРоссияИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала