Боевики "Боко Харам"* совершили нападение у президентского дворца в Чаде
Боевики "Боко Харам" напали на президентский дворец в Чаде, есть погибшие
© AP Photo / Christophe Petit TessonСтолица Чада Нджамена
© AP Photo / Christophe Petit Tesson
Столица Чада Нджамена. Архивное фото
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КАИР, 8 янв — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
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"В результате нападения "Боко Харам"* около президентского дворца в Чаде есть погибшие и раненые", — заявили источники телеканала.
По его данным, президент Чада Махамат Идрис Деби в момент нападения боевиков находился на территории дворца.
Министр инфраструктуры Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в стране находится под контролем. Силы безопасности полностью контролируют район президентского дворца, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности страны.
Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщал о стрельбе.
Нигерийская террористическая группировка "Боко Харам"* стала известна похищениями и убийствами людей с 2002 года. В марте 2015 года она присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство"* и сменила название на "Западноафриканскую провинцию Исламского государства"* (ISWAP). Позднее в группировке произошел раскол, сейчас "Боко Харам"* и ISWAP* — две отдельные преступные группировки.
* Террористические группировки, запрещенные в России.
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