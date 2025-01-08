https://ria.ru/20250108/chad-1992861843.html

Боевики "Боко Харам"* совершили нападение у президентского дворца в Чаде

Боевики "Боко Харам"* совершили нападение у президентского дворца в Чаде - РИА Новости, 09.01.2025

Боевики "Боко Харам"* совершили нападение у президентского дворца в Чаде

Боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, сообщил телеканал Al Arabiya со... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-08T23:18:00+03:00

2025-01-08T23:18:00+03:00

2025-01-09T04:06:00+03:00

в мире

чад

боко харам

идрис деби

нджамена

россия

исламское государство*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930070113_0:47:3208:1852_1920x0_80_0_0_273837d997ac93383d387a4cb79a649e.jpg

КАИР, 8 янв — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники."В результате нападения "Боко Харам"* около президентского дворца в Чаде есть погибшие и раненые", — заявили источники телеканала.По его данным, президент Чада Махамат Идрис Деби в момент нападения боевиков находился на территории дворца.Министр инфраструктуры Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в стране находится под контролем. Силы безопасности полностью контролируют район президентского дворца, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности страны.Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщал о стрельбе. Нигерийская террористическая группировка "Боко Харам"* стала известна похищениями и убийствами людей с 2002 года. В марте 2015 года она присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство"* и сменила название на "Западноафриканскую провинцию Исламского государства"* (ISWAP). Позднее в группировке произошел раскол, сейчас "Боко Харам"* и ISWAP* — две отдельные преступные группировки.* Террористические группировки, запрещенные в России.

https://ria.ru/20241220/frantsija-1990302634.html

чад

нджамена

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чад, боко харам, идрис деби, нджамена, россия, исламское государство*