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Силы безопасности установили контроль у президентского дворца в Нджамене - РИА Новости, 09.01.2025
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23:46 08.01.2025 (обновлено: 04:04 09.01.2025)
https://ria.ru/20250108/chad-1992863505.html
Силы безопасности установили контроль у президентского дворца в Нджамене
Силы безопасности установили контроль у президентского дворца в Нджамене - РИА Новости, 09.01.2025
Силы безопасности установили контроль у президентского дворца в Нджамене
Силы безопасности Чада полностью контролируют район президентского дворца в Нджамене, где ранее было совершено нападение, сообщил РИА Новости источник в службе... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-08T23:46:00+03:00
2025-01-09T04:04:00+03:00
нджамена
чад
в мире
идрис деби
боко харам
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КАИР, 8 янв - РИА Новости. Силы безопасности Чада полностью контролируют район президентского дворца в Нджамене, где ранее было совершено нападение, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности страны.&quot;Силы безопасности полностью установили контроль в районе президентского дворца, в настоящее время никаких беспорядков нет&quot;, — сказал собеседник агентства.По данным источника, в результате перестрелки есть раненые.Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20250108/chad-1992861843.html
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нджамена, чад, в мире, идрис деби, боко харам
Нджамена, Чад, В мире, Идрис Деби, Боко Харам
Силы безопасности установили контроль у президентского дворца в Нджамене

Силы безопасности установили контроль у дворца в Нджамене, беспорядков нет

© AP Photo / Sunday AlambaЛюди в Нджамене, Чад
Люди в Нджамене, Чад - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Sunday Alamba
Люди в Нджамене, Чад. Архивное фото
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КАИР, 8 янв - РИА Новости. Силы безопасности Чада полностью контролируют район президентского дворца в Нджамене, где ранее было совершено нападение, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности страны.
«

"Силы безопасности полностью установили контроль в районе президентского дворца, в настоящее время никаких беспорядков нет", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате перестрелки есть раненые.
Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Столица Чада Нджамена - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Боевики "Боко Харам"* совершили нападение у президентского дворца в Чаде
Вчера, 23:18
 
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