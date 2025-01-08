https://ria.ru/20250108/chad-1992863505.html

Силы безопасности установили контроль у президентского дворца в Нджамене

Силы безопасности установили контроль у президентского дворца в Нджамене - РИА Новости, 09.01.2025

Силы безопасности установили контроль у президентского дворца в Нджамене

Силы безопасности Чада полностью контролируют район президентского дворца в Нджамене, где ранее было совершено нападение, сообщил РИА Новости источник в службе... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-08T23:46:00+03:00

2025-01-08T23:46:00+03:00

2025-01-09T04:04:00+03:00

нджамена

чад

в мире

идрис деби

боко харам

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КАИР, 8 янв - РИА Новости. Силы безопасности Чада полностью контролируют район президентского дворца в Нджамене, где ранее было совершено нападение, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности страны."Силы безопасности полностью установили контроль в районе президентского дворца, в настоящее время никаких беспорядков нет", — сказал собеседник агентства.По данным источника, в результате перестрелки есть раненые.Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250108/chad-1992861843.html

нджамена

чад

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нджамена, чад, в мире, идрис деби, боко харам