https://ria.ru/20250108/chad-1992863505.html
Силы безопасности установили контроль у президентского дворца в Нджамене
Силы безопасности установили контроль у президентского дворца в Нджамене - РИА Новости, 09.01.2025
Силы безопасности установили контроль у президентского дворца в Нджамене
Силы безопасности Чада полностью контролируют район президентского дворца в Нджамене, где ранее было совершено нападение, сообщил РИА Новости источник в службе... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-08T23:46:00+03:00
2025-01-08T23:46:00+03:00
2025-01-09T04:04:00+03:00
нджамена
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КАИР, 8 янв - РИА Новости. Силы безопасности Чада полностью контролируют район президентского дворца в Нджамене, где ранее было совершено нападение, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности страны."Силы безопасности полностью установили контроль в районе президентского дворца, в настоящее время никаких беспорядков нет", — сказал собеседник агентства.По данным источника, в результате перестрелки есть раненые.Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20250108/chad-1992861843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нджамена, чад, в мире, идрис деби, боко харам
Нджамена, Чад, В мире, Идрис Деби, Боко Харам
Силы безопасности установили контроль у президентского дворца в Нджамене
Силы безопасности установили контроль у дворца в Нджамене, беспорядков нет