https://ria.ru/20250108/avstriya-1992860634.html
В Австрии здание штаб-квартиры правящей партии измазали экскрементами
В Австрии здание штаб-квартиры правящей партии измазали экскрементами - РИА Новости, 08.01.2025
В Австрии здание штаб-квартиры правящей партии измазали экскрементами
Активистка Аня Виндль, участвовавшая ранее в климатических протестах, измазала экскрементами здание в центре Вены, в котором располагается штаб-квартира... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T22:55:00+03:00
2025-01-08T22:55:00+03:00
2025-01-08T22:55:00+03:00
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ВЕНА, 8 янв - РИА Новости. Активистка Аня Виндль, участвовавшая ранее в климатических протестах, измазала экскрементами здание в центре Вены, в котором располагается штаб-квартира Австрийской народной партии (АНП) после того, как представители АНП заявили, что готовы начать коалиционные переговоры с правой Австрийской партией свободы (АПС). "АНП (австрийская дерьмовая партия): "мое вчерашнее слово сегодня ничего не значит"", - подписала активистка на своей странице в соцсети Instagram* опубликованные фото после акции протеста. В среду новый лидер Австрийской народной партии Кристиан Штокер заявил, что принял приглашение правой Австрийской партии свободы начать коалиционные переговоры. Тогда как ранее бывший канцлер и лидер АНП Карл Нехаммер говорил, что его партия не станет вести переговоры с правыми. Как сообщалось ранее, президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил в понедельник, что предоставил главе правой АПС Киклю мандат на ведение коалиционных переговоров с целью формирования правительства страны. В субботу Нехаммер от АНП после провала коалиционных переговоров заявил, что уйдет с должности канцлера, а также покинет пост главы партии. Временно возглавивший АНП Кристиан Штокер заявил о готовности к переговорам с правой АПС. Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. АНП по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - СДПА, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "зеленые". Остальные партии, не преодолевшие порог в 4%, в парламент не прошли.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221202/vatikan-1835960754.html
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в мире, австрия, вена, карл нехаммер, александр ван дер беллен, австрийская народная партия, австрийская партия свободы
В мире, Австрия, Вена, Карл Нехаммер, Александр Ван дер Беллен, Австрийская народная партия, Австрийская партия свободы
В Австрии здание штаб-квартиры правящей партии измазали экскрементами
В Вене активистка измазала здание штаб-квартиры правящей партии экскрементами
ВЕНА, 8 янв - РИА Новости. Активистка Аня Виндль, участвовавшая ранее в климатических протестах, измазала экскрементами здание в центре Вены, в котором располагается штаб-квартира Австрийской народной партии (АНП) после того, как представители АНП заявили, что готовы начать коалиционные переговоры с правой Австрийской партией свободы (АПС).
"АНП (австрийская дерьмовая партия): "мое вчерашнее слово сегодня ничего не значит"", - подписала активистка на своей странице в соцсети Instagram* опубликованные фото после акции протеста.
В среду новый лидер Австрийской народной партии
Кристиан Штокер заявил, что принял приглашение правой Австрийской партии свободы
начать коалиционные переговоры. Тогда как ранее бывший канцлер и лидер АНП Карл Нехаммер
говорил, что его партия не станет вести переговоры с правыми.
Как сообщалось ранее, президент Австрии Александр Ван дер Беллен
заявил в понедельник, что предоставил главе правой АПС Киклю мандат на ведение коалиционных переговоров с целью формирования правительства страны.
В субботу Нехаммер от АНП после провала коалиционных переговоров заявил, что уйдет с должности канцлера, а также покинет пост главы партии. Временно возглавивший АНП Кристиан Штокер заявил о готовности к переговорам с правой АПС.
Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. АНП по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - СДПА, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "зеленые". Остальные партии, не преодолевшие порог в 4%, в парламент не прошли.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская