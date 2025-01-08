https://ria.ru/20250108/ssha-1992863220.html
В Вашингтоне у Капитолия задержали вооруженного мачете мужчину
В Вашингтоне у Капитолия задержали вооруженного мачете мужчину - РИА Новости, 08.01.2025
В Вашингтоне у Капитолия задержали вооруженного мачете мужчину
Сотрудники полиции Капитолия в среду днем задержали мужчину, который пытался пронести мачете и несколько ножей через пункт досмотра в Центре для посетителей при РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T23:39:00+03:00
2025-01-08T23:39:00+03:00
2025-01-08T23:54:00+03:00
сша
в мире
капитолий
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции Капитолия в среду днем задержали мужчину, который пытался пронести мачете и несколько ножей через пункт досмотра в Центре для посетителей при здании Конгресса США."На северном входе в Центр для посетителей Капитолия наши сотрудники полиции заметили мачете в сумке мужчины, остановили рентгеновский аппарат, задержали нарушителя и изъяли мачете", – говорится в обнародованном заявлении полиции.Инцидент произошёл около 14.00 по местному времени (22.00 мск). Кроме мачете, в сумке мужчины были обнаружены три ножа. Подозреваемый был арестован, ему предъявлены обвинения в нескольких правонарушениях, связанных с ношением опасного оружия.
https://ria.ru/20241030/ssha-1980987092.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, капитолий, конгресс сша
США, В мире, Капитолий, Конгресс США
В Вашингтоне у Капитолия задержали вооруженного мачете мужчину
В США задержали мужчину, пытавшегося пронести в Капитолий мачете и ножи в сумке