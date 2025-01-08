https://ria.ru/20250108/ssha-1992863220.html

В Вашингтоне у Капитолия задержали вооруженного мачете мужчину

В Вашингтоне у Капитолия задержали вооруженного мачете мужчину - РИА Новости, 08.01.2025

В Вашингтоне у Капитолия задержали вооруженного мачете мужчину

Сотрудники полиции Капитолия в среду днем задержали мужчину, который пытался пронести мачете и несколько ножей через пункт досмотра в Центре для посетителей при РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T23:39:00+03:00

2025-01-08T23:39:00+03:00

2025-01-08T23:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции Капитолия в среду днем задержали мужчину, который пытался пронести мачете и несколько ножей через пункт досмотра в Центре для посетителей при здании Конгресса США."На северном входе в Центр для посетителей Капитолия наши сотрудники полиции заметили мачете в сумке мужчины, остановили рентгеновский аппарат, задержали нарушителя и изъяли мачете", – говорится в обнародованном заявлении полиции.Инцидент произошёл около 14.00 по местному времени (22.00 мск). Кроме мачете, в сумке мужчины были обнаружены три ножа. Подозреваемый был арестован, ему предъявлены обвинения в нескольких правонарушениях, связанных с ношением опасного оружия.

https://ria.ru/20241030/ssha-1980987092.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, в мире, капитолий, конгресс сша