Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне у Капитолия задержали вооруженного мачете мужчину - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 08.01.2025 (обновлено: 23:54 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/ssha-1992863220.html
В Вашингтоне у Капитолия задержали вооруженного мачете мужчину
В Вашингтоне у Капитолия задержали вооруженного мачете мужчину - РИА Новости, 08.01.2025
В Вашингтоне у Капитолия задержали вооруженного мачете мужчину
Сотрудники полиции Капитолия в среду днем задержали мужчину, который пытался пронести мачете и несколько ножей через пункт досмотра в Центре для посетителей при РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T23:39:00+03:00
2025-01-08T23:54:00+03:00
сша
в мире
капитолий
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции Капитолия в среду днем задержали мужчину, который пытался пронести мачете и несколько ножей через пункт досмотра в Центре для посетителей при здании Конгресса США."На северном входе в Центр для посетителей Капитолия наши сотрудники полиции заметили мачете в сумке мужчины, остановили рентгеновский аппарат, задержали нарушителя и изъяли мачете", – говорится в обнародованном заявлении полиции.Инцидент произошёл около 14.00 по местному времени (22.00 мск). Кроме мачете, в сумке мужчины были обнаружены три ножа. Подозреваемый был арестован, ему предъявлены обвинения в нескольких правонарушениях, связанных с ношением опасного оружия.
https://ria.ru/20241030/ssha-1980987092.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, капитолий, конгресс сша
США, В мире, Капитолий, Конгресс США
В Вашингтоне у Капитолия задержали вооруженного мачете мужчину

В США задержали мужчину, пытавшегося пронести в Капитолий мачете и ножи в сумке

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции Капитолия в среду днем задержали мужчину, который пытался пронести мачете и несколько ножей через пункт досмотра в Центре для посетителей при здании Конгресса США.
«
"На северном входе в Центр для посетителей Капитолия наши сотрудники полиции заметили мачете в сумке мужчины, остановили рентгеновский аппарат, задержали нарушителя и изъяли мачете", – говорится в обнародованном заявлении полиции.
Инцидент произошёл около 14.00 по местному времени (22.00 мск). Кроме мачете, в сумке мужчины были обнаружены три ножа. Подозреваемый был арестован, ему предъявлены обвинения в нескольких правонарушениях, связанных с ношением опасного оружия.
На избирательном участке в США - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В США на избирательном участке задержали человека с мачете
30 октября 2024, 18:29
 
СШАВ миреКапитолийКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала