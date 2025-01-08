https://ria.ru/20250108/mazut-1992861387.html
В МЧС назвали районы Крыма, наиболее пострадавшие от выброса мазута
В МЧС назвали районы Крыма, наиболее пострадавшие от выброса мазута - РИА Новости, 08.01.2025
В МЧС назвали районы Крыма, наиболее пострадавшие от выброса мазута
Керчь и Ленинский район стали основными районами Крыма, которые подвержены выбросу мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил начальник... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T23:09:00+03:00
2025-01-08T23:09:00+03:00
2025-01-08T23:09:00+03:00
происшествия
жкх
керчь
ленинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Керчь и Ленинский район стали основными районами Крыма, которые подвержены выбросу мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил начальник главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин. "Основные районы, которые были подвержены выбросам, - это Керчь и Ленинский район. Сегодня продолжались работы в Феодосии и Судаке", - сказал Ожигин журналистам. Кроме того, по его словам, незначительные выбросы зафиксированы в четырех местах общей протяженностью до 9 километров на территории Евпатории и в шести местах общей протяженностью до 5 километров в Сакском районе. Уборка территорий завершена до конца дня. В пресс-службе крымского управления МЧС РФ сообщили, что за минувшие сутки выявлено 16 фактов выброса следов нефтепродуктов в Сакском и Ленинском районах, Феодосии, Евпатории, Судаке и Саках. Обследовано 466 км береговой линии, очищено 26,7 км, собрано около 10 тонн загрязненного песка и грунта. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе.
https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html
https://ria.ru/20250105/skolkovo-1992613631.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, жкх, керчь, ленинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, ЖКХ, Керчь, Ленинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В МЧС назвали районы Крыма, наиболее пострадавшие от выброса мазута
МЧС: больше всего от выброса мазута в Крыму пострадали Керчь и Ленинский район