https://ria.ru/20250108/trevoga-1992861126.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.01.2025
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога расширилась в среду на Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T23:02:00+03:00
2025-01-08T23:02:00+03:00
2025-01-08T23:02:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Воздушная тревога расширилась в среду на Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Более часа назад тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях, более сорока минут - в Черниговской и Полтавской областях. Тревога звучит до сих пор. По данным ресурса, на Днепропетровскую область тревога расширилась в 22.12 мск. В 22.31 тревога охватила Николаевскую и Одесскую области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, николаевская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаевская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу