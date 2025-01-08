https://ria.ru/20250108/samolet-1992863349.html
Израильский самолет атаковал военный аэродром в Сирии, сообщил источник
Израильский самолет атаковал военный аэродром в Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 09.01.2025
Израильский самолет атаковал военный аэродром в Сирии, сообщил источник
Самолет израильских ВВС атаковал военный аэродром Халхала в провинции Сувейда на юге Сирии, сообщил РИА Новости осведомленный источник в стране. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-08T23:43:00+03:00
2025-01-08T23:43:00+03:00
2025-01-09T00:46:00+03:00
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БЕЙРУТ, 8 янв - РИА Новости. Самолет израильских ВВС атаковал военный аэродром Халхала в провинции Сувейда на юге Сирии, сообщил РИА Новости осведомленный источник в стране."Израильский военный самолет вошел в сирийское воздушное пространство и выпустил несколько ракет по базе ВВС Халхала, расположенного на севере провинции Сувейда", — сказал собеседник агентства.По словам источника, на территории военного аэродрома виден сильный пожар, продолжают раздаваться звуки взрывов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Израильский самолет атаковал военный аэродром в Сирии, сообщил источник
Израильская авиация нанесла удары по базе ВВС на юге Сирии