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Израильский самолет атаковал военный аэродром в Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 09.01.2025
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23:43 08.01.2025 (обновлено: 00:46 09.01.2025)
https://ria.ru/20250108/samolet-1992863349.html
Израильский самолет атаковал военный аэродром в Сирии, сообщил источник
Израильский самолет атаковал военный аэродром в Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 09.01.2025
Израильский самолет атаковал военный аэродром в Сирии, сообщил источник
Самолет израильских ВВС атаковал военный аэродром Халхала в провинции Сувейда на юге Сирии, сообщил РИА Новости осведомленный источник в стране. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-08T23:43:00+03:00
2025-01-09T00:46:00+03:00
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БЕЙРУТ, 8 янв - РИА Новости. Самолет израильских ВВС атаковал военный аэродром Халхала в провинции Сувейда на юге Сирии, сообщил РИА Новости осведомленный источник в стране.&quot;Израильский военный самолет вошел в сирийское воздушное пространство и выпустил несколько ракет по базе ВВС Халхала, расположенного на севере провинции Сувейда&quot;, — сказал собеседник агентства.По словам источника, на территории военного аэродрома виден сильный пожар, продолжают раздаваться звуки взрывов.
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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Израильский самолет атаковал военный аэродром в Сирии, сообщил источник

Израильская авиация нанесла удары по базе ВВС на юге Сирии

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 8 янв - РИА Новости. Самолет израильских ВВС атаковал военный аэродром Халхала в провинции Сувейда на юге Сирии, сообщил РИА Новости осведомленный источник в стране.
«

"Израильский военный самолет вошел в сирийское воздушное пространство и выпустил несколько ракет по базе ВВС Халхала, расположенного на севере провинции Сувейда", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, на территории военного аэродрома виден сильный пожар, продолжают раздаваться звуки взрывов.
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