https://ria.ru/20250108/samolet-1992863349.html

Израильский самолет атаковал военный аэродром в Сирии, сообщил источник

Израильский самолет атаковал военный аэродром в Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 09.01.2025

Израильский самолет атаковал военный аэродром в Сирии, сообщил источник

Самолет израильских ВВС атаковал военный аэродром Халхала в провинции Сувейда на юге Сирии, сообщил РИА Новости осведомленный источник в стране. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-08T23:43:00+03:00

2025-01-08T23:43:00+03:00

2025-01-09T00:46:00+03:00

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БЕЙРУТ, 8 янв - РИА Новости. Самолет израильских ВВС атаковал военный аэродром Халхала в провинции Сувейда на юге Сирии, сообщил РИА Новости осведомленный источник в стране."Израильский военный самолет вошел в сирийское воздушное пространство и выпустил несколько ракет по базе ВВС Халхала, расположенного на севере провинции Сувейда", — сказал собеседник агентства.По словам источника, на территории военного аэродрома виден сильный пожар, продолжают раздаваться звуки взрывов.

https://ria.ru/20250108/ataki-1992842780.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024