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У США пока нет планов военного вторжения в Гренландию, заявил Пентагон - РИА Новости, 09.01.2025
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23:31 08.01.2025 (обновлено: 00:02 09.01.2025)
https://ria.ru/20250108/grenlandiya-1992862806.html
У США пока нет планов военного вторжения в Гренландию, заявил Пентагон
У США пока нет планов военного вторжения в Гренландию, заявил Пентагон - РИА Новости, 09.01.2025
У США пока нет планов военного вторжения в Гренландию, заявил Пентагон
У Пентагона сейчас нет планов военного вторжения в Гренландию на фоне притязаний, озвученных избранным президентом США Дональдом Трампом, заявила заместитель... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-08T23:31:00+03:00
2025-01-09T00:02:00+03:00
в мире
министерство обороны сша
гренландия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. У Пентагона сейчас нет планов военного вторжения в Гренландию на фоне притязаний, озвученных избранным президентом США Дональдом Трампом, заявила заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх.&quot;Я не знаю ни о каких планах&quot;, — сказала она в ответ на вопрос, прорабатывает ли сейчас Пентагон планы о военном вторжении в Гренландию на фоне заявлений Трампа.Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.В конце декабря 2024 года Трамп назвал абсолютной необходимостью для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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в мире, министерство обороны сша, гренландия, дональд трамп, сша, китай
В мире, Министерство обороны США, Гренландия, Дональд Трамп, США, Китай
У США пока нет планов военного вторжения в Гренландию, заявил Пентагон

Пентагон: планов военного вторжения в Гренландию после заявлений Трампа пока нет

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкАйсберг в акватории острова Гренландия
Айсберг в акватории острова Гренландия - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Айсберг в акватории острова Гренландия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. У Пентагона сейчас нет планов военного вторжения в Гренландию на фоне притязаний, озвученных избранным президентом США Дональдом Трампом, заявила заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх.
«

"Я не знаю ни о каких планах", — сказала она в ответ на вопрос, прорабатывает ли сейчас Пентагон планы о военном вторжении в Гренландию на фоне заявлений Трампа.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал абсолютной необходимостью для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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В миреМинистерство обороны СШАГренландияДональд ТрампСШАКитай
 
 
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