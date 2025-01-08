У США пока нет планов военного вторжения в Гренландию, заявил Пентагон
Пентагон: планов военного вторжения в Гренландию после заявлений Трампа пока нет
Айсберг в акватории острова Гренландия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. У Пентагона сейчас нет планов военного вторжения в Гренландию на фоне притязаний, озвученных избранным президентом США Дональдом Трампом, заявила заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх.
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"Я не знаю ни о каких планах", — сказала она в ответ на вопрос, прорабатывает ли сейчас Пентагон планы о военном вторжении в Гренландию на фоне заявлений Трампа.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал абсолютной необходимостью для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.