https://ria.ru/20250108/grenlandiya-1992862806.html

У США пока нет планов военного вторжения в Гренландию, заявил Пентагон

У США пока нет планов военного вторжения в Гренландию, заявил Пентагон - РИА Новости, 09.01.2025

У США пока нет планов военного вторжения в Гренландию, заявил Пентагон

У Пентагона сейчас нет планов военного вторжения в Гренландию на фоне притязаний, озвученных избранным президентом США Дональдом Трампом, заявила заместитель... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-08T23:31:00+03:00

2025-01-08T23:31:00+03:00

2025-01-09T00:02:00+03:00

в мире

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. У Пентагона сейчас нет планов военного вторжения в Гренландию на фоне притязаний, озвученных избранным президентом США Дональдом Трампом, заявила заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх."Я не знаю ни о каких планах", — сказала она в ответ на вопрос, прорабатывает ли сейчас Пентагон планы о военном вторжении в Гренландию на фоне заявлений Трампа.Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.В конце декабря 2024 года Трамп назвал абсолютной необходимостью для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250108/ssha-1992824086.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, министерство обороны сша, гренландия, дональд трамп, сша, китай