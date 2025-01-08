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США не будут диктовать Киеву условия завершения конфликта, заявил Пентагон - РИА Новости, 09.01.2025
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23:59 08.01.2025 (обновлено: 00:00 09.01.2025)
https://ria.ru/20250108/ssha-1992864353.html
США не будут диктовать Киеву условия завершения конфликта, заявил Пентагон
США не будут диктовать Киеву условия завершения конфликта, заявил Пентагон - РИА Новости, 09.01.2025
США не будут диктовать Киеву условия завершения конфликта, заявил Пентагон
США не станут диктовать Украине условия завершения конфликта, оставив за Владимиром Зеленским право принимать решение о мирных переговорах, заявила заместитель... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-08T23:59:00+03:00
2025-01-09T00:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США не станут диктовать Украине условия завершения конфликта, оставив за Владимиром Зеленским право принимать решение о мирных переговорах, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "В конечном итоге именно ему (Зеленскому - ред.) принимать решение. Не нам диктовать диктовать эти условия", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя перспективу начала мирных переговоров по завершению украинского конфликта. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, юрий ушаков, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
США не будут диктовать Киеву условия завершения конфликта, заявил Пентагон

Пентагон: решение о завершении конфликта на Украине будет принимать Зеленский

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США не станут диктовать Украине условия завершения конфликта, оставив за Владимиром Зеленским право принимать решение о мирных переговорах, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«
"В конечном итоге именно ему (Зеленскому - ред.) принимать решение. Не нам диктовать диктовать эти условия", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя перспективу начала мирных переговоров по завершению украинского конфликта.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЮрий УшаковМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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