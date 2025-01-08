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США не будут диктовать Киеву условия завершения конфликта, заявил Пентагон

США не будут диктовать Киеву условия завершения конфликта, заявил Пентагон - РИА Новости, 09.01.2025

США не будут диктовать Киеву условия завершения конфликта, заявил Пентагон

США не станут диктовать Украине условия завершения конфликта, оставив за Владимиром Зеленским право принимать решение о мирных переговорах, заявила заместитель... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-08T23:59:00+03:00

2025-01-08T23:59:00+03:00

2025-01-09T00:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США не станут диктовать Украине условия завершения конфликта, оставив за Владимиром Зеленским право принимать решение о мирных переговорах, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "В конечном итоге именно ему (Зеленскому - ред.) принимать решение. Не нам диктовать диктовать эти условия", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя перспективу начала мирных переговоров по завершению украинского конфликта. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, юрий ушаков, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины