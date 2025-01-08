https://ria.ru/20250108/bajden-1992862581.html
Белый дом назвал цель визита Байдена в Италию
Белый дом назвал цель визита Байдена в Италию - РИА Новости, 08.01.2025
Белый дом назвал цель визита Байдена в Италию
Президент США Джо Байден в ходе визита в Италию намерен обсудить с руководством страны дальнейшую поддержку Украины со стороны Рима, заявил координатор Белого... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T23:28:00+03:00
2025-01-08T23:28:00+03:00
2025-01-08T23:29:00+03:00
в мире
цены на нефть
украина
италия
россия
джон кирби
джо байден
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784762253_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7e1a66a4ed0dbe28bf353c20091a9f2.jpg
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе визита в Италию намерен обсудить с руководством страны дальнейшую поддержку Украины со стороны Рима, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Они обсудят уверенную поддержку Италией народа Украины… Италия остается убежденным сторонником, выделившим несколько миллиардов долларов для поддержки Украины", - сообщил он журналистам на брифинге. По словам Кирби, в частности будет затронут вопрос предоставления Киеву займа "Большой семерки" (G20) в размере 50 миллиардов долларов с возмещением доходами от замороженных суверенных активов РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250108/blinken-1992843371.html
украина
италия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784762253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_65d2584b01a3ee6340ca366a11f66d2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, украина, италия, россия, джон кирби, джо байден, сергей лавров, нато, большая двадцатка
В мире, Цены на нефть, Украина, Италия, Россия, Джон Кирби, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Большая двадцатка
Белый дом назвал цель визита Байдена в Италию
Белый дом: Байден в ходе визита в Италию обсудит поддержку Киева со стороны Рима