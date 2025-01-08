https://ria.ru/20250108/bajden-1992862581.html

Белый дом назвал цель визита Байдена в Италию

Белый дом назвал цель визита Байдена в Италию - РИА Новости, 08.01.2025

Белый дом назвал цель визита Байдена в Италию

Президент США Джо Байден в ходе визита в Италию намерен обсудить с руководством страны дальнейшую поддержку Украины со стороны Рима, заявил координатор Белого... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T23:28:00+03:00

2025-01-08T23:28:00+03:00

2025-01-08T23:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе визита в Италию намерен обсудить с руководством страны дальнейшую поддержку Украины со стороны Рима, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Они обсудят уверенную поддержку Италией народа Украины… Италия остается убежденным сторонником, выделившим несколько миллиардов долларов для поддержки Украины", - сообщил он журналистам на брифинге. По словам Кирби, в частности будет затронут вопрос предоставления Киеву займа "Большой семерки" (G20) в размере 50 миллиардов долларов с возмещением доходами от замороженных суверенных активов РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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Наталья Макарова

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