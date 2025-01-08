https://ria.ru/20250108/chad-1992862924.html
К президентскому дворцу в Чаде направляется колонна военной техники
К президентскому дворцу в Чаде направляется колонна военной техники - РИА Новости, 09.01.2025
К президентскому дворцу в Чаде направляется колонна военной техники
Колонна военной техники направляется к зданию президентского дворца в столице Чада Нджамене, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-08T23:35:00+03:00
2025-01-08T23:35:00+03:00
2025-01-09T04:07:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Колонна военной техники направляется к зданию президентского дворца в столице Чада Нджамене, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце. "Была замечена колонна военных машин, направлявшаяся к зданию президентского дворца", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20250108/chad-1992861843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чад, нджамена, идрис деби, боко харам
В мире, Чад, Нджамена, Идрис Деби, Боко Харам
К президентскому дворцу в Чаде направляется колонна военной техники
Reuters: колонна военной техники направляется к президентскому дворцу в Нджамене