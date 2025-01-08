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К президентскому дворцу в Чаде направляется колонна военной техники - РИА Новости, 09.01.2025
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23:35 08.01.2025 (обновлено: 04:07 09.01.2025)
https://ria.ru/20250108/chad-1992862924.html
К президентскому дворцу в Чаде направляется колонна военной техники
К президентскому дворцу в Чаде направляется колонна военной техники - РИА Новости, 09.01.2025
К президентскому дворцу в Чаде направляется колонна военной техники
Колонна военной техники направляется к зданию президентского дворца в столице Чада Нджамене, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-08T23:35:00+03:00
2025-01-09T04:07:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Колонна военной техники направляется к зданию президентского дворца в столице Чада Нджамене, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце. "Была замечена колонна военных машин, направлявшаяся к зданию президентского дворца", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, чад, нджамена, идрис деби, боко харам
В мире, Чад, Нджамена, Идрис Деби, Боко Харам
К президентскому дворцу в Чаде направляется колонна военной техники

Reuters: колонна военной техники направляется к президентскому дворцу в Нджамене

© AP Photo / Michel EulerПрезидент Чада Махамат Идрис Деби
Президент Чада Махамат Идрис Деби - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Michel Euler
Президент Чада Махамат Идрис Деби. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Колонна военной техники направляется к зданию президентского дворца в столице Чада Нджамене, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.
Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце.
«
"Была замечена колонна военных машин, направлявшаяся к зданию президентского дворца", - говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Столица Чада Нджамена - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Боевики "Боко Харам"* совершили нападение у президентского дворца в Чаде
Вчера, 23:18
 
В миреЧадНджаменаИдрис ДебиБоко Харам
 
 
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