https://ria.ru/20250108/chad-1992862924.html

К президентскому дворцу в Чаде направляется колонна военной техники

К президентскому дворцу в Чаде направляется колонна военной техники - РИА Новости, 09.01.2025

К президентскому дворцу в Чаде направляется колонна военной техники

Колонна военной техники направляется к зданию президентского дворца в столице Чада Нджамене, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-08T23:35:00+03:00

2025-01-08T23:35:00+03:00

2025-01-09T04:07:00+03:00

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боко харам

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Колонна военной техники направляется к зданию президентского дворца в столице Чада Нджамене, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что боевики террористической группировки "Боко Харам"* совершили нападение около президентского дворца в столице Чада Нджамене, есть погибшие и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в это время находился в президентском дворце. "Была замечена колонна военных машин, направлявшаяся к зданию президентского дворца", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250108/chad-1992861843.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чад, нджамена, идрис деби, боко харам