Архив новостей за 17.04.2025 - РИА Новости
Архив за 17.04.2025

Михаил ШвыдкойШвыдкой назвал недопуск России к акциям по случаю юбилея Победы аморальным
17 апреля 2025, 23:58
736
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияБелоруссияМихаил ШвыдкойГерманияВ миреСанкции в отношении РоссииСанкцииДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Министр финансов США Скотт Бессант подписывает меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых между США и УкраинойСША и Украина подписали меморандум о намерении заключить сделку
17 апреля 2025, 23:49
54756
УкраинаСШАВ мире
Полиция на месте стрельбы в университете ФлоридыПоявились подробности о стрелке, устроившем ЧП в Университете Флориды
17 апреля 2025, 23:48
2246
В миреФлоридаСША
Студенты несут цветы в память о погибших во время стрельбы в университете ФлоридыПри стрельбе в университете Флориды погибли два человека
17 апреля 2025, 23:47
551
ФлоридаВ миреСША
Вывеска завода TeslaАмериканец рассылал в СМИ угрозы Белому дому и владельцам Tesla
17 апреля 2025, 23:43
506
В миреКолорадоДенверСШАДональд ТрампИлон МаскTesla motorsФБР
РазведчикРазведка выявила более 130 пунктов управления БПЛА в ДНР
17 апреля 2025, 23:39
1594
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Капитан и защитник московского Спартака Дмитрий ВишневскийЖамнов рассказал, сколько матчей пропустит Вишневский
17 апреля 2025, 23:36
390
ХоккейСпортДмитрий ВишневскийАлексей ЖамновХК Спартак (Москва)КХЛ 2025-2026
Александр РадуловРадулов хоронит "Авангард", "Салават" ругает судей: огонь в плей-офф КХЛ
Андрей СенченкоАндрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
17 апреля 2025, 23:35
5477
ХоккейКХЛ 2025-2026Кубок ГагаринаАвангардЛокомотив (Ярославль)Салават ЮлаевХК Спартак (Москва)Материалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид СлуцкийЗеленский вставляет палки в колеса переговоров, заявил Слуцкий
17 апреля 2025, 23:33
2047
В миреРоссияСШАСтив УиткоффВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПР
Украинские военные"Потеряли область": в Раде сделали тяжелое признание о конфликте
17 апреля 2025, 23:22
21634
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинАнна СкороходВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныНАТО
Ночной Киев"Хватит лгать": на Западе высказались о происходящем на Украине
17 апреля 2025, 23:19
12918
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийЧей БоузСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныООН
УкрытиеВ Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА
17 апреля 2025, 23:17
1011
Ростовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Марина ТауберВ Молдавии ликвидируют оппонентов, чтобы сохранить влияние, заявила Таубер
17 апреля 2025, 23:15
542
В миреМолдавияГагаузияМарина ТауберМайя СандуЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
Доха, КатарЗамминистра торговли Катара назвал Россию важным направлением инвестиций
17 апреля 2025, 23:11
495
ЭкономикаКатарРоссияТамим бен Хамад Аль ТаниВ миреИнвестиции
Автомобиль Следственного комитета РоссииБывшего саратовского министра допросили по делу о незаконных выплатах
17 апреля 2025, 23:07
1787
ПроисшествияСаратовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
Украинские военные запускают беспилотникВСУ испытывают нехватку людей, рассказал российский боец
17 апреля 2025, 23:05
1486
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы РФ
Алексей ПушковПушков обвинил Макрона в попытке перетянуть Трампа на свою сторону
17 апреля 2025, 22:57
2247
В миреСШАФранцияУкраинаЭммануэль МакронДональд ТрампАлексей ПушковХДС/ХСС
Председатель Московской городской думы Алексей ШапошниковШапошников: расширим географию проекта "Города-герои - города героев"
17 апреля 2025, 22:56
2095
МоскваАлексей Шапошников
Мужчина со смартфономВ РПЦ предупредили о схеме мошенничества якобы от имени патриарха Кирилла
17 апреля 2025, 22:55
4218
Владимир ЛегойдаРусская православная церковьОбществоМошенничествоРелигияРоссия
Кадр из фильма Алексея Германа-младшего ВоздухВ Русском доме в Берлине прошел показ фильма "Воздух" о первых летчицах ВОВ
17 апреля 2025, 22:48
45
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛенинградГерманияРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеНовости культуры
