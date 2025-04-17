Зеленский вставляет палки в колеса переговоров, заявил Слуцкий
Слуцкий: Зеленский вставляет палки в колеса переговоров, обвиняя Уиткоффа
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает пытаться вставлять "палки в колеса" переговорного процесса по разрешению украинского конфликта, обвиняя спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в распространении "российских нарративов", заявил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее Уиткофф заявил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области - ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО. Во вторник Зеленский, комментируя слова Уиткоффа, обвинил того в превышении должностных полномочий за обсуждение признания новых регионов РФ. В четверг Зеленский заявил, что Уиткофф принял для себя "стратегию российской стороны". Он добавил, что не видит у Уиткоффа "мандата обсуждать украинские территории".
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"Зеленский продолжает пытаться вставлять палки в колеса переговорного процесса. Враньем, провокациями и голословными обвинениями. И лишь ради сохранения собственной власти и денежного содержания со стороны западных русофобов", - написал он.
По мнению Слуцкого, заявление Зеленского в сторону Уиткоффа - "очередной перформанс шапито киевского режима". Он добавил, что "в реальности "миру не способствуют" сам Зеленский и Ко".
"Укрофюрер делает все, чтобы затянуть процесс урегулирования и продолжать "войну до последнего украинца". "Остроты" заявлению добавляет и то, что на прошедшей в Париже встрече делегации Киева с евроястребами не было находившихся там же представителей администрации США Уиткоффа и Рубио. Проигнорировали "украинские нарративы" на милитаризацию? Вероятно, отсюда и столь болезненная реакция на работу представителей США", - отметил парламентарий.
Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.