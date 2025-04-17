https://ria.ru/20250417/slutskiy-2011929139.html

Зеленский вставляет палки в колеса переговоров, заявил Слуцкий

Зеленский вставляет палки в колеса переговоров, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.04.2025

Зеленский вставляет палки в колеса переговоров, заявил Слуцкий

Владимир Зеленский продолжает пытаться вставлять "палки в колеса" переговорного процесса по разрешению украинского конфликта, обвиняя спецпосланника президента... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T23:33:00+03:00

2025-04-17T23:33:00+03:00

2025-04-17T23:33:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает пытаться вставлять "палки в колеса" переговорного процесса по разрешению украинского конфликта, обвиняя спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в распространении "российских нарративов", заявил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Ранее Уиткофф заявил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области - ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО. Во вторник Зеленский, комментируя слова Уиткоффа, обвинил того в превышении должностных полномочий за обсуждение признания новых регионов РФ. В четверг Зеленский заявил, что Уиткофф принял для себя "стратегию российской стороны". Он добавил, что не видит у Уиткоффа "мандата обсуждать украинские территории". "Зеленский продолжает пытаться вставлять палки в колеса переговорного процесса. Враньем, провокациями и голословными обвинениями. И лишь ради сохранения собственной власти и денежного содержания со стороны западных русофобов", - написал он. По мнению Слуцкого, заявление Зеленского в сторону Уиткоффа - "очередной перформанс шапито киевского режима". Он добавил, что "в реальности "миру не способствуют" сам Зеленский и Ко". "Укрофюрер делает все, чтобы затянуть процесс урегулирования и продолжать "войну до последнего украинца". "Остроты" заявлению добавляет и то, что на прошедшей в Париже встрече делегации Киева с евроястребами не было находившихся там же представителей администрации США Уиткоффа и Рубио. Проигнорировали "украинские нарративы" на милитаризацию? Вероятно, отсюда и столь болезненная реакция на работу представителей США", - отметил парламентарий. Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.

https://ria.ru/20250417/politika-2011912748.html

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в мире, россия, сша, стив уиткофф, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр