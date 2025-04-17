Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ предупредили о схеме мошенничества якобы от имени патриарха Кирилла - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:55 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/rpts-2011926608.html
В РПЦ предупредили о схеме мошенничества якобы от имени патриарха Кирилла
В РПЦ предупредили о схеме мошенничества якобы от имени патриарха Кирилла - РИА Новости, 17.04.2025
В РПЦ предупредили о схеме мошенничества якобы от имени патриарха Кирилла
Мошенники активизировали попытки использовать имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла в своих целях, сообщает сайт РПЦ. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T22:55:00+03:00
2025-04-17T22:55:00+03:00
владимир легойда
русская православная церковь
общество
мошенничество
религия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мошенники активизировали попытки использовать имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла в своих целях, сообщает сайт РПЦ. "Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что мошенники, в том числе действующие из стран ближнего зарубежья, активизировали свои попытки использовать имя предстоятеля РПЦ в своих целях", - говорится в сообщении. Представитель РПЦ отметил, что мошенники пытаются вводить клириков и мирян в заблуждение, сообщая им о тех или иных решениях, якобы исходящих от имени патриарха. "Для манипуляций используются такие предлоги, как якобы решение о церковной награде, возведение в сан, благотворительные сборы и многое другое. Как бы ни начиналось общение с таким мошенником, чаще всего оно заканчивается одним и тем же — просьбой передать денежные средства", — отметил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Он обратил внимание на то, что для внутрицерковных и внешних коммуникаций используется передача любых сведений через специально уполномоченных предстоятелем РПЦ и Священным Синодом лиц. "Все значимые решения публикуются на официальных церковных ресурсах. В случае любых сомнений, а особенно вымогательства денежных средств, стоит незамедлительно обращаться в профильные синодальные учреждения, к епархиальным властям, а также в правоохранительные органы", — заключил Легойда.
https://ria.ru/20250415/moshennik-2011316456.html
https://ria.ru/20250417/mvd-2011859931.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7d0e6735a4c66c84a6aa9ad573f54c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир легойда, русская православная церковь, общество, мошенничество, россия
Владимир Легойда, Русская православная церковь, Общество, Мошенничество, Религия, Россия
В РПЦ предупредили о схеме мошенничества якобы от имени патриарха Кирилла

Синод РПЦ предупредил о попытках мошенников использовать имя патриарха Кирилла

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мошенники активизировали попытки использовать имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла в своих целях, сообщает сайт РПЦ.
"Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что мошенники, в том числе действующие из стран ближнего зарубежья, активизировали свои попытки использовать имя предстоятеля РПЦ в своих целях", - говорится в сообщении.
Приложение Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян в госсервисах
15 апреля, 10:57
Представитель РПЦ отметил, что мошенники пытаются вводить клириков и мирян в заблуждение, сообщая им о тех или иных решениях, якобы исходящих от имени патриарха.
"Для манипуляций используются такие предлоги, как якобы решение о церковной награде, возведение в сан, благотворительные сборы и многое другое. Как бы ни начиналось общение с таким мошенником, чаще всего оно заканчивается одним и тем же — просьбой передать денежные средства", — отметил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Он обратил внимание на то, что для внутрицерковных и внешних коммуникаций используется передача любых сведений через специально уполномоченных предстоятелем РПЦ и Священным Синодом лиц.
"Все значимые решения публикуются на официальных церковных ресурсах. В случае любых сомнений, а особенно вымогательства денежных средств, стоит незамедлительно обращаться в профильные синодальные учреждения, к епархиальным властям, а также в правоохранительные органы", — заключил Легойда.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В МВД рассказали, что может помочь от подозрительных звонков
Вчера, 16:32
 
РелигияВладимир ЛегойдаРусская православная церковьОбществоМошенничествоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала