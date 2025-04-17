https://ria.ru/20250417/rpts-2011926608.html
В РПЦ предупредили о схеме мошенничества якобы от имени патриарха Кирилла
В РПЦ предупредили о схеме мошенничества якобы от имени патриарха Кирилла - РИА Новости, 17.04.2025
В РПЦ предупредили о схеме мошенничества якобы от имени патриарха Кирилла
Мошенники активизировали попытки использовать имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла в своих целях, сообщает сайт РПЦ. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T22:55:00+03:00
2025-04-17T22:55:00+03:00
2025-04-17T22:55:00+03:00
владимир легойда
русская православная церковь
общество
мошенничество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мошенники активизировали попытки использовать имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла в своих целях, сообщает сайт РПЦ. "Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что мошенники, в том числе действующие из стран ближнего зарубежья, активизировали свои попытки использовать имя предстоятеля РПЦ в своих целях", - говорится в сообщении. Представитель РПЦ отметил, что мошенники пытаются вводить клириков и мирян в заблуждение, сообщая им о тех или иных решениях, якобы исходящих от имени патриарха. "Для манипуляций используются такие предлоги, как якобы решение о церковной награде, возведение в сан, благотворительные сборы и многое другое. Как бы ни начиналось общение с таким мошенником, чаще всего оно заканчивается одним и тем же — просьбой передать денежные средства", — отметил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Он обратил внимание на то, что для внутрицерковных и внешних коммуникаций используется передача любых сведений через специально уполномоченных предстоятелем РПЦ и Священным Синодом лиц. "Все значимые решения публикуются на официальных церковных ресурсах. В случае любых сомнений, а особенно вымогательства денежных средств, стоит незамедлительно обращаться в профильные синодальные учреждения, к епархиальным властям, а также в правоохранительные органы", — заключил Легойда.
https://ria.ru/20250415/moshennik-2011316456.html
https://ria.ru/20250417/mvd-2011859931.html
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владимир легойда, русская православная церковь, общество, мошенничество, россия
Владимир Легойда, Русская православная церковь, Общество, Мошенничество, Религия, Россия
В РПЦ предупредили о схеме мошенничества якобы от имени патриарха Кирилла
Синод РПЦ предупредил о попытках мошенников использовать имя патриарха Кирилла
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мошенники активизировали попытки использовать имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла в своих целях, сообщает сайт РПЦ.
"Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
сообщил, что мошенники, в том числе действующие из стран ближнего зарубежья, активизировали свои попытки использовать имя предстоятеля РПЦ
в своих целях", - говорится в сообщении.
Представитель РПЦ отметил, что мошенники пытаются вводить клириков и мирян в заблуждение, сообщая им о тех или иных решениях, якобы исходящих от имени патриарха.
"Для манипуляций используются такие предлоги, как якобы решение о церковной награде, возведение в сан, благотворительные сборы и многое другое. Как бы ни начиналось общение с таким мошенником, чаще всего оно заканчивается одним и тем же — просьбой передать денежные средства", — отметил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Он обратил внимание на то, что для внутрицерковных и внешних коммуникаций используется передача любых сведений через специально уполномоченных предстоятелем РПЦ и Священным Синодом лиц.
"Все значимые решения публикуются на официальных церковных ресурсах. В случае любых сомнений, а особенно вымогательства денежных средств, стоит незамедлительно обращаться в профильные синодальные учреждения, к епархиальным властям, а также в правоохранительные органы", — заключил Легойда.