"Хватит лгать": на Западе высказались о происходящем на Украине
Журналист Боуз заявил о преследовании оппозиции и журналистов на Украине
© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Оппозиционные украинские журналисты и оппозиционеры подвергаются угрозам и преследованиям при режиме Владимира Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Это совершенно не соответствует действительности. Многие журналисты и оппозиционеры находятся в заключении при диктатуре Зеленского. Оппозиция, как Артем Дмитрук и журналисты, как Диана Панченко подвергались угрозам и избиениям. Или были включены в списки убийств, как я. Хватит лгать", — написал он.
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Накануне депутат Верховной рады Дмитрук сообщил, что членам совета пришли предупреждения о проверке по результатам голосования о продлении мобилизации — в случае отрицательного результата киевский режим обещал принять "соответствующие меры".
Как ранее заявлял депутат Рады Александр Дубинский, на Украине репрессии режима Зеленского против инакомыслящих, политической оппозиции, религиозных лидеров увеличиваются в масштабах, но замалчиваются из-за полного контроля над медиа. Он также сообщил, что обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой раскрыть данные жертв репрессий со стороны Зеленского.
Дубинский 14 ноября прошлого года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. Депутат ранее отмечал, что к организации концентрационного лагеря причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк.
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