Рейтинг@Mail.ru
"Хватит лгать": на Западе высказались о происходящем на Украине - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/ukraine-2011927831.html
"Хватит лгать": на Западе высказались о происходящем на Украине
"Хватит лгать": на Западе высказались о происходящем на Украине - РИА Новости, 17.04.2025
"Хватит лгать": на Западе высказались о происходящем на Украине
Оппозиционные украинские журналисты и оппозиционеры подвергаются угрозам и преследованиям при режиме Владимира Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T23:19:00+03:00
2025-04-17T23:19:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
александр дубинский
чей боуз
служба безопасности украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_8be611b5c24d6b1df6e9d3e617a4c061.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Оппозиционные украинские журналисты и оппозиционеры подвергаются угрозам и преследованиям при режиме Владимира Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Это совершенно не соответствует действительности. Многие журналисты и оппозиционеры находятся в заключении при диктатуре Зеленского. Оппозиция, как Артем Дмитрук и журналисты, как Диана Панченко подвергались угрозам и избиениям. Или были включены в списки убийств, как я. Хватит лгать", — написал он.Накануне депутат Верховной рады Дмитрук сообщил, что членам совета пришли предупреждения о проверке по результатам голосования о продлении мобилизации — в случае отрицательного результата киевский режим обещал принять "соответствующие меры".Как ранее заявлял депутат Рады Александр Дубинский, на Украине репрессии режима Зеленского против инакомыслящих, политической оппозиции, религиозных лидеров увеличиваются в масштабах, но замалчиваются из-за полного контроля над медиа. Он также сообщил, что обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой раскрыть данные жертв репрессий со стороны Зеленского.Дубинский 14 ноября прошлого года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. Депутат ранее отмечал, что к организации концентрационного лагеря причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк.
https://ria.ru/20250417/politika-2011912748.html
https://ria.ru/20250417/udar-2011845354.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_654:235:3072:2048_1920x0_80_0_0_82252486e227a676028d1f981fc6be9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский, чей боуз, служба безопасности украины, верховная рада украины, оон
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Чей Боуз, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, ООН
"Хватит лгать": на Западе высказались о происходящем на Украине

Журналист Боуз заявил о преследовании оппозиции и журналистов на Украине

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Оппозиционные украинские журналисты и оппозиционеры подвергаются угрозам и преследованиям при режиме Владимира Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Это совершенно не соответствует действительности. Многие журналисты и оппозиционеры находятся в заключении при диктатуре Зеленского. Оппозиция, как Артем Дмитрук и журналисты, как Диана Панченко подвергались угрозам и избиениям. Или были включены в списки убийств, как я. Хватит лгать", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В США поразились отношению Европы к Зеленскому
Вчера, 20:19
Накануне депутат Верховной рады Дмитрук сообщил, что членам совета пришли предупреждения о проверке по результатам голосования о продлении мобилизации — в случае отрицательного результата киевский режим обещал принять "соответствующие меры".
Как ранее заявлял депутат Рады Александр Дубинский, на Украине репрессии режима Зеленского против инакомыслящих, политической оппозиции, религиозных лидеров увеличиваются в масштабах, но замалчиваются из-за полного контроля над медиа. Он также сообщил, что обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой раскрыть данные жертв репрессий со стороны Зеленского.
Дубинский 14 ноября прошлого года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. Депутат ранее отмечал, что к организации концентрационного лагеря причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
WP: ВСУ сделали признание об атаке по Сумам
Вчера, 16:00
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийЧей БоузСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала