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В Русском доме в Берлине прошел показ фильма "Воздух" о первых летчицах ВОВ - РИА Новости, 18.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:48 17.04.2025 (обновлено: 12:26 18.04.2025)
https://ria.ru/20250417/film-2012036914.html
В Русском доме в Берлине прошел показ фильма "Воздух" о первых летчицах ВОВ
В Русском доме в Берлине прошел показ фильма "Воздух" о первых летчицах ВОВ - РИА Новости, 18.04.2025
В Русском доме в Берлине прошел показ фильма "Воздух" о первых летчицах ВОВ
В Русском доме в Берлине прошёл показ фильма Алексея Германа-младшего "Воздух" о первых женщинах-лётчицах Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-17T22:48:00+03:00
2025-04-18T12:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ленинград
германия
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
новости культуры
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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. В Русском доме в Берлине прошёл показ фильма Алексея Германа-младшего "Воздух" о первых женщинах-лётчицах Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент РИА Новости. Кинопоказ в Русском доме организован при поддержке Россотрудничества и российских дипломатических представительств и приурочен к близящемуся 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фильм Алексея Германа-младшего рассказывает о первых женщинах-лётчицах Великой Отечественной войны, участвовавших в боях за Ленинград. Русский дом был открыт 18 октября в 1984 году в Восточном Берлине как Дом советской науки и культуры. К задачам РД относится углубление и сохранение культурных и научно-образовательных связей Германии и России.
https://ria.ru/20250317/osvobozhdenie-2005046651.html
ленинград
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ленинград, германия, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне, новости культуры
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ленинград, Германия, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Новости культуры
В Русском доме в Берлине прошел показ фильма "Воздух" о первых летчицах ВОВ

В Русском доме в Берлине прошел показ фильма Алексея Германа-младшего "Воздух"

© АМЕДИА, 2023Кадр из фильма Алексея Германа-младшего "Воздух"
Кадр из фильма Алексея Германа-младшего Воздух - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© АМЕДИА, 2023
Кадр из фильма Алексея Германа-младшего "Воздух"
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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. В Русском доме в Берлине прошёл показ фильма Алексея Германа-младшего "Воздух" о первых женщинах-лётчицах Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент РИА Новости.
Кинопоказ в Русском доме организован при поддержке Россотрудничества и российских дипломатических представительств и приурочен к близящемуся 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Фильм Алексея Германа-младшего рассказывает о первых женщинах-лётчицах Великой Отечественной войны, участвовавших в боях за Ленинград.
Русский дом был открыт 18 октября в 1984 году в Восточном Берлине как Дом советской науки и культуры. К задачам РД относится углубление и сохранение культурных и научно-образовательных связей Германии и России.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛенинградГерманияРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеНовости культуры
 
 
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