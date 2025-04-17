https://ria.ru/20250417/film-2012036914.html
В Русском доме в Берлине прошел показ фильма "Воздух" о первых летчицах ВОВ
В Русском доме в Берлине прошел показ фильма "Воздух" о первых летчицах ВОВ - РИА Новости, 18.04.2025
В Русском доме в Берлине прошел показ фильма "Воздух" о первых летчицах ВОВ
В Русском доме в Берлине прошёл показ фильма Алексея Германа-младшего "Воздух" о первых женщинах-лётчицах Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-17T22:48:00+03:00
2025-04-17T22:48:00+03:00
2025-04-18T12:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ленинград
германия
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
новости культуры
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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. В Русском доме в Берлине прошёл показ фильма Алексея Германа-младшего "Воздух" о первых женщинах-лётчицах Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент РИА Новости. Кинопоказ в Русском доме организован при поддержке Россотрудничества и российских дипломатических представительств и приурочен к близящемуся 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фильм Алексея Германа-младшего рассказывает о первых женщинах-лётчицах Великой Отечественной войны, участвовавших в боях за Ленинград. Русский дом был открыт 18 октября в 1984 году в Восточном Берлине как Дом советской науки и культуры. К задачам РД относится углубление и сохранение культурных и научно-образовательных связей Германии и России.
https://ria.ru/20250317/osvobozhdenie-2005046651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинград, германия, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне, новости культуры
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ленинград, Германия, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Новости культуры
В Русском доме в Берлине прошел показ фильма "Воздух" о первых летчицах ВОВ
В Русском доме в Берлине прошел показ фильма Алексея Германа-младшего "Воздух"