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"Потеряли область": в Раде сделали тяжелое признание о конфликте - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011927982.html
"Потеряли область": в Раде сделали тяжелое признание о конфликте
"Потеряли область": в Раде сделали тяжелое признание о конфликте - РИА Новости, 17.04.2025
"Потеряли область": в Раде сделали тяжелое признание о конфликте
Украина лишилась каких-либо козырей на переговорах после бегства ВСУ из Курской области, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T23:22:00+03:00
2025-04-17T23:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
анна скороход
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украина лишилась каких-либо козырей на переговорах после бегства ВСУ из Курской области, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу "Увага: КІРІЯ"."У нас нет какой-то карты, которую бы мы могли сыграть в этом переговорном процессе &lt;…&gt; Ну какой козырь? Курскую область мы потеряли. Власти могут рассказывать все, что угодно, что это такой был план, еще какой-то был план, только они оправдывают факт того, что мы потеряли Курскую область. Вот это было переговорной картой по большому счету", — пожаловалась она.По словам политика, Украина будет выступать на переговорах в очень слабой позиции, и надеяться ей остается только на США."Вот поэтому здесь вопрос уже и надежда на Америку и на то, как Трамп будет реагировать на принятие или непринятие Путиным условий", — отметила она.Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявлял, что в рамках урегулирования конфликта появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле".По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", в договоренностях о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса.
https://ria.ru/20250417/kiev-2011879955.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, анна скороход, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Анна Скороход, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, НАТО
"Потеряли область": в Раде сделали тяжелое признание о конфликте

Нардеп Скороход: Киев лишился козырей после бегства ВСУ из Курской области

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украина лишилась каких-либо козырей на переговорах после бегства ВСУ из Курской области, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу "Увага: КІРІЯ".
"У нас нет какой-то карты, которую бы мы могли сыграть в этом переговорном процессе <…> Ну какой козырь? Курскую область мы потеряли. Власти могут рассказывать все, что угодно, что это такой был план, еще какой-то был план, только они оправдывают факт того, что мы потеряли Курскую область. Вот это было переговорной картой по большому счету", — пожаловалась она.
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По словам политика, Украина будет выступать на переговорах в очень слабой позиции, и надеяться ей остается только на США.
«
"Вот поэтому здесь вопрос уже и надежда на Америку и на то, как Трамп будет реагировать на принятие или непринятие Путиным условий", — отметила она.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявлял, что в рамках урегулирования конфликта появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле".
По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", в договоренностях о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинАнна СкороходВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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