https://ria.ru/20250417/ukraina-2011927982.html

"Потеряли область": в Раде сделали тяжелое признание о конфликте

"Потеряли область": в Раде сделали тяжелое признание о конфликте - РИА Новости, 17.04.2025

"Потеряли область": в Раде сделали тяжелое признание о конфликте

Украина лишилась каких-либо козырей на переговорах после бегства ВСУ из Курской области, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T23:22:00+03:00

2025-04-17T23:22:00+03:00

2025-04-17T23:22:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украина лишилась каких-либо козырей на переговорах после бегства ВСУ из Курской области, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу "Увага: КІРІЯ"."У нас нет какой-то карты, которую бы мы могли сыграть в этом переговорном процессе <…> Ну какой козырь? Курскую область мы потеряли. Власти могут рассказывать все, что угодно, что это такой был план, еще какой-то был план, только они оправдывают факт того, что мы потеряли Курскую область. Вот это было переговорной картой по большому счету", — пожаловалась она.По словам политика, Украина будет выступать на переговорах в очень слабой позиции, и надеяться ей остается только на США."Вот поэтому здесь вопрос уже и надежда на Америку и на то, как Трамп будет реагировать на принятие или непринятие Путиным условий", — отметила она.Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявлял, что в рамках урегулирования конфликта появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле".По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", в договоренностях о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса.

https://ria.ru/20250417/kiev-2011879955.html

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