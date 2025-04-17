https://ria.ru/20250417/florida-2011930530.html
Появились подробности о стрелке, устроившем ЧП в Университете Флориды
Появились подробности о стрелке, устроившем ЧП в Университете Флориды - РИА Новости, 18.04.2025
Появились подробности о стрелке, устроившем ЧП в Университете Флориды
Власти штата Флорида сообщили, что человеком, устроившим стрельбу в университете отказался 20-летний сын заместителя окружного шерифа. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-17T23:48:00+03:00
2025-04-17T23:48:00+03:00
2025-04-18T00:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Власти штата Флорида сообщили, что человеком, устроившим стрельбу в университете отказался 20-летний сын заместителя окружного шерифа.У мужчины оказался доступ к оружию матери, сообщили на пресс-конференции.Представитель полиции заявил, что погибли два человека, которые не являются студентами. Пятерых госпитализировали с огнестрельными ранениями. Стрелявший также доставили в больницу.
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в мире, флорида, сша
Появились подробности о стрелке, устроившем ЧП в Университете Флориды
Стрельбу в Университете Флориды открыл сын заместителя шерифа