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Бывшего саратовского министра допросили по делу о незаконных выплатах - РИА Новости, 17.04.2025
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23:07 17.04.2025 (обновлено: 23:08 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/sk-2011927084.html
Бывшего саратовского министра допросили по делу о незаконных выплатах
Бывшего саратовского министра допросили по делу о незаконных выплатах - РИА Новости, 17.04.2025
Бывшего саратовского министра допросили по делу о незаконных выплатах
Саратовский СУСК сообщил о допросе бывшего министра строительства и ЖКХ региона в качестве подозреваемого по делу о незаконных выплатах чиновникам Росреестра,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T23:07:00+03:00
2025-04-17T23:08:00+03:00
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САРАТОВ, 17 апр - РИА Новости. Саратовский СУСК сообщил о допросе бывшего министра строительства и ЖКХ региона в качестве подозреваемого по делу о незаконных выплатах чиновникам Росреестра, правоохранители уточнили РИА Новости, что речь идет об экс-зампреде правительства области Павле Мигачеве. Ранее в СУСК по региону сообщили, что бывший министр строительства и ЖКХ области заподозрен в превышении полномочий из-за незаконной выплаты субсидии трем чиновникам Росреестра на 4 миллиона рублей в рамках реализации региональной жилищной программы, тогда как федеральные государственные гражданские служащие на нее права не имели. "Дело возбуждено в январе этого года по факту (превышения полномочий). Фигурант допрошен в качестве подозреваемого на этой неделе", - сказали журналистам в пресс-службе следственного управления. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что подозреваемым по делу проходит экс-министр Павел Мигачев. По данным следствия, к чиновникам Росреестра, получившим выплаты, поданы иски о возврате средств в бюджет. "В настоящее время в гражданско-правовом порядке рассматривается вопрос о возврате денежных средств", - говорится в Telegram-канале СУСК. Мигачев занимал пост министра строительства и ЖКХ Саратовской области в 2019-2022 годах, а затем с 29 сентября 2022 года по 28 декабря 2023 года - заместителя председателя правительства региона, курирующего вопросы строительства. Своего поста он лишился после критики со стороны спикера Госдумы, уроженца региона Вячеслава Володина. Тогда Володин заявлял, что при наличии финансовых ресурсов в строительной сфере области "нет системной организации работы, проектирование завалено полностью". По его словам, при посещении микрорайона "Солнечный-2" жители жаловались на двухкратное переполнение школ, при этом рядом строится новый микрорайон со школой в 550 мест при дефиците уже в 3 тысячи мест, и аналогичные проблемы в другом новом микрорайоне "Зеленая горка".
https://ria.ru/20250415/vzyatka-2011378757.html
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происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Бывшего саратовского министра допросили по делу о незаконных выплатах

Бывшего саратовского министра Мигачева допросили по делу о незаконных выплатах

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САРАТОВ, 17 апр - РИА Новости. Саратовский СУСК сообщил о допросе бывшего министра строительства и ЖКХ региона в качестве подозреваемого по делу о незаконных выплатах чиновникам Росреестра, правоохранители уточнили РИА Новости, что речь идет об экс-зампреде правительства области Павле Мигачеве.
Ранее в СУСК по региону сообщили, что бывший министр строительства и ЖКХ области заподозрен в превышении полномочий из-за незаконной выплаты субсидии трем чиновникам Росреестра на 4 миллиона рублей в рамках реализации региональной жилищной программы, тогда как федеральные государственные гражданские служащие на нее права не имели.
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"Дело возбуждено в январе этого года по факту (превышения полномочий). Фигурант допрошен в качестве подозреваемого на этой неделе", - сказали журналистам в пресс-службе следственного управления.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что подозреваемым по делу проходит экс-министр Павел Мигачев.
По данным следствия, к чиновникам Росреестра, получившим выплаты, поданы иски о возврате средств в бюджет. "В настоящее время в гражданско-правовом порядке рассматривается вопрос о возврате денежных средств", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Мигачев занимал пост министра строительства и ЖКХ Саратовской области в 2019-2022 годах, а затем с 29 сентября 2022 года по 28 декабря 2023 года - заместителя председателя правительства региона, курирующего вопросы строительства. Своего поста он лишился после критики со стороны спикера Госдумы, уроженца региона Вячеслава Володина. Тогда Володин заявлял, что при наличии финансовых ресурсов в строительной сфере области "нет системной организации работы, проектирование завалено полностью". По его словам, при посещении микрорайона "Солнечный-2" жители жаловались на двухкратное переполнение школ, при этом рядом строится новый микрорайон со школой в 550 мест при дефиците уже в 3 тысячи мест, и аналогичные проблемы в другом новом микрорайоне "Зеленая горка".
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