Бывшего саратовского министра допросили по делу о незаконных выплатах
Бывшего саратовского министра Мигачева допросили по делу о незаконных выплатах
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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САРАТОВ, 17 апр - РИА Новости. Саратовский СУСК сообщил о допросе бывшего министра строительства и ЖКХ региона в качестве подозреваемого по делу о незаконных выплатах чиновникам Росреестра, правоохранители уточнили РИА Новости, что речь идет об экс-зампреде правительства области Павле Мигачеве.
Ранее в СУСК по региону сообщили, что бывший министр строительства и ЖКХ области заподозрен в превышении полномочий из-за незаконной выплаты субсидии трем чиновникам Росреестра на 4 миллиона рублей в рамках реализации региональной жилищной программы, тогда как федеральные государственные гражданские служащие на нее права не имели.
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"Дело возбуждено в январе этого года по факту (превышения полномочий). Фигурант допрошен в качестве подозреваемого на этой неделе", - сказали журналистам в пресс-службе следственного управления.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что подозреваемым по делу проходит экс-министр Павел Мигачев.
По данным следствия, к чиновникам Росреестра, получившим выплаты, поданы иски о возврате средств в бюджет. "В настоящее время в гражданско-правовом порядке рассматривается вопрос о возврате денежных средств", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Мигачев занимал пост министра строительства и ЖКХ Саратовской области в 2019-2022 годах, а затем с 29 сентября 2022 года по 28 декабря 2023 года - заместителя председателя правительства региона, курирующего вопросы строительства. Своего поста он лишился после критики со стороны спикера Госдумы, уроженца региона Вячеслава Володина. Тогда Володин заявлял, что при наличии финансовых ресурсов в строительной сфере области "нет системной организации работы, проектирование завалено полностью". По его словам, при посещении микрорайона "Солнечный-2" жители жаловались на двухкратное переполнение школ, при этом рядом строится новый микрорайон со школой в 550 мест при дефиците уже в 3 тысячи мест, и аналогичные проблемы в другом новом микрорайоне "Зеленая горка".
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