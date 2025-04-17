https://ria.ru/20250417/shvydkoy-2011930935.html

Швыдкой назвал недопуск России к акциям по случаю юбилея Победы аморальным

Швыдкой назвал недопуск России к акциям по случаю юбилея Победы аморальным - РИА Новости, 17.04.2025

Швыдкой назвал недопуск России к акциям по случаю юбилея Победы аморальным

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что планы на Западе отстранить россиян и белорусов от... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T23:58:00+03:00

2025-04-17T23:58:00+03:00

2025-04-17T23:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

белоруссия

михаил швыдкой

германия

в мире

санкции в отношении россии

санкции

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МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что планы на Западе отстранить россиян и белорусов от участия в памятных мероприятиях по случаю юбилея окончания Второй мировой войны аморальны и являются политиканством. Ранее в пресс-службе администрации бундестага сообщили РИА Новости, что послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны и победы над нацистским режимом. "Там (на Западе – ред.) происходят вещи аморальные. Как можно запретить русским и белорусам праздновать и участвовать в церемониях по поводу 80-летия Победы над фашизмом в Германии? Как это может быть вообще? Какие бы ни были сегодня оценки по отношению к современной ситуации, в которой все равно правда на нашей стороне, тем не менее, как это возможно, какое они, в конце концов, имеют моральное право запретить? С моей точки зрения, то, что они делают, это стыдно. Это чистое политиканство", - сказал Швыдкой белорусскому телеканалу "Первый информационный". Он заметил, что однажды "и это пройдет". "Но без нашего слова, без того, чтобы объяснить людям, что на самом деле происходило, это невозможно", - подчеркнул Швыдкой. По его словам, в исторических книгах западных стран описывают их национальные события, но упоминаний о том, что решающую роль во Второй мировой войне сыграла советская армия и советской народ, нет. "Сегодня (на Западе - ред.) хотят сделать вид, что нас в истории Второй мировой войны вообще не было, что абсурд", - подчеркнул Швыдкой. "От этого мы должны защитить наше подрастающее поколение", - добавил он, заметив, что молодым людям нужно рассказывать о том, как было на самом деле. В то же время, продолжил Швыдкой, россияне и белорусы все равно хранят память о Великой Отечественной войне, отдают в ходе памятных мероприятий дань уважения подвигу предыдущих поколений. "Мы самодостаточные народы, знаем, чего стоим и нам уже не нужно никому ничего доказывать", - констатировал он.

https://ria.ru/20250407/vov-2009833522.html

https://ria.ru/20250416/germaniya-2011549250.html

https://ria.ru/20250412/nechaev-2010859993.html

россия

белоруссия

германия

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