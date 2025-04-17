https://ria.ru/20250417/ukraina-2011930640.html

США и Украина подписали меморандум о намерении заключить сделку

США и Украина подписали меморандум о намерении заключить сделку - РИА Новости, 18.04.2025

США и Украина подписали меморандум о намерении заключить сделку

США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-17T23:49:00+03:00

2025-04-17T23:49:00+03:00

2025-04-18T00:14:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook*.Ранее она заявила о прогрессе в работе над сделкой и выразила надежду на скорое завершение формализации документа."Сегодня шагнули к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", — написала Свириденко.Министр добавила, что впереди остается завершить работу над текстом соглашения и его подписанием, а дальше ратифицировать в парламентах.Подписание сделки по украинским недрам сорвалось в конце февраля после скандальной перепалки, устроенной Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее Трамп позже заявлял, что все же ожидает от Киева подписания соглашения.По информации украинских СМИ, новый вариант документа предполагает возврат Киевом средств за всю оказанную ему американскую помощь, а также пересекает почти все красные линии, согласованные с Вашингтоном. Кроме того, он лишает Украину части суверенитета и противоречит ее планам в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.Британский журнал Spectator обратил внимание, что одним из условий новой сделки стал запрет для компаний, добывающих украинские полезные ископаемые, продавать их "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что в категорию таких конкурентов мог бы попасть Евросоюз, у которого сейчас напряженные отношения с Вашингтоном.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html

https://ria.ru/20250417/tramp-2011543374.html

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