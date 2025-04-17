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ВСУ испытывают нехватку людей, рассказал российский боец
ВСУ испытывают нехватку людей, рассказал российский боец - РИА Новости, 17.04.2025
ВСУ испытывают нехватку людей, рассказал российский боец
Подразделения ВСУ испытывают нехватку людей, однако у них появилось больше FPV-дронов, сообщил РИА Новости командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T23:05:00+03:00
2025-04-17T23:05:00+03:00
2025-04-17T23:05:00+03:00
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АВДЕЕВКА, 17 апр – РИА Новости. Подразделения ВСУ испытывают нехватку людей, однако у них появилось больше FPV-дронов, сообщил РИА Новости командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады им. А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным "Саб". "На мой взгляд, у них просто больше FPV-дронов (БПЛА-камикадзе – ред.) тут (к северу от населенного пункта Елизаветовка – ред.) появилось. А по количеству живой силы противника, я бы так не сказал. У них очень мало людей", – сказал штурмовик. Он допустил, что в этом районе у противника "какая-то стратегическая точка", куда служащим ВСУ нельзя пускать российские войска - поэтому так возросло сопротивление ВСУ с использованием БПЛА возле населенного пункта Елизаветовка. Об освобождении Елизаветовки силами группировки войск "Центр" Министерство обороны России сообщило 13 апреля.
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ВСУ испытывают нехватку людей, рассказал российский боец
Штурмовик Саб: ВСУ испытывают нехватку людей, но БПЛА у них появилось больше