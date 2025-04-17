Замминистра торговли Катара назвал Россию важным направлением инвестиций
Замминистра торговли Катара аль-Хулейфи назвал РФ важным направлением инвестиций
© AP Photo / Kamran JebreiliДоха, Катар
© AP Photo / Kamran Jebreili
Доха, Катар. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия является предпочтительным местом для катарских инвестиций благодаря ее обширному опыту в области передовых технологий, сообщил РИА Новости заместитель министра по делам промышленности и развития бизнеса в министерстве торговли и промышленности Катара Салех аль-Хулейфи в кулуарах Российско-катарского делового форума, который проходил в Москве в четверг.
"Россия является одним из предпочтительных направлений для катарских инвестиций. Нас привлекают в российском рынке огромные инвестиции в сектор передовых технологий, - то, что мы стремимся привнести в Катар. С другой стороны, Катар обладает значительными инвестициями в области химии и производстве пластиковой продукции, и мы стремимся привлечь российских инвесторов к созданию предприятий в Катаре для поддержки и содействия производству в этих секторах с помощью передовых российских технологий", - сказал аль-Хулейфи.
Он указал, что российская и катарская стороны подписали сегодня соглашение в области здравоохранения, которое предусматривает открытие в Катаре завода для развития исследований и производства лекарственных препаратов, необходимых катарскому рынку, а также для продвижения научных исследований в сфере здравоохранения.
В четверг в Москве прошел Российско-катарский деловой форум, в котором приняли участие официальные лица, бизнесмены и видные деятели обеих стран. Форум совпал по времени с визитом эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Москву, во время которого он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Во время пятого заседания российско-катарской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, которое прошло в Дохе 16 марта, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров выразил готовность России расширять сотрудничество с Катаром по ряду направлений, включая сельское хозяйство, фармацевтику и логистику.
Мантуров подчеркнул, что Россия также рассматривает Катар как перспективного партнера в транспортном коридоре "Север-Юг", учитывая его географическое положение и развитую портовую инфраструктуру страны.