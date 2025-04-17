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В Молдавии ликвидируют оппонентов, чтобы сохранить влияние, заявила Таубер - РИА Новости, 17.04.2025
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23:15 17.04.2025 (обновлено: 23:16 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011927470.html
В Молдавии ликвидируют оппонентов, чтобы сохранить влияние, заявила Таубер
В Молдавии ликвидируют оппонентов, чтобы сохранить влияние, заявила Таубер - РИА Новости, 17.04.2025
В Молдавии ликвидируют оппонентов, чтобы сохранить влияние, заявила Таубер
Руководство Молдавии ликвидирует оппонентов в лице оппозиции, давят на Гагаузскую автономию и ограничивают право на критику, чтобы удержаться у власти, заявила... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T23:15:00+03:00
2025-04-17T23:16:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
марина таубер
майя санду
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Руководство Молдавии ликвидирует оппонентов в лице оппозиции, давят на Гагаузскую автономию и ограничивают право на критику, чтобы удержаться у власти, заявила в комментарии РИА Новости депутат парламента от блока "Победа" Марина Таубер. "Митинги проходят по всей Молдавии. Правящая верхушка прекрасно понимает, что у нее есть только один способ удержаться — ликвидировать оппонентов и ограничить право на критику. Опыт Грузии и других стран показывает, что народные волнения не дадут власти провести те "правильные" выборы, на которые она рассчитывают. Тем более в Молдавии, где местную избирательную систему просто вытравили", - заявила Таубер. По ее словам, именно страхом перед народом спровоцирована инициатива властей запретить митинги перед выборами. Тем же страхом она объясняет давление Кишинева на Гагаузию, поскольку этот регион традиционно не поддерживает центральные власти. "(Президент) Майя Санду делает все, чтоб была возможности диктовать условия и указывать, за кого голосовать. А все ограничения полномочий вводятся для того, чтобы потом с помощью прикормленных структур нарисовать "нужные" данные при подсчете голосов избирателей. Люди объединяются, потому что устали бояться. Это уже не отдельные акции, а настоящая волна народного сопротивления. Граждане видят, что происходит, и понимают: власть боится тех, кто осмеливается говорить правду", - отметила депутат. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011779368.html
https://ria.ru/20250416/gagauziya-2011677338.html
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в мире, молдавия, гагаузия, марина таубер, майя санду, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Марина Таубер, Майя Санду, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Молдавии ликвидируют оппонентов, чтобы сохранить влияние, заявила Таубер

Таубер: власти Молдавии ликвидируют оппозицию, чтобы сохранить свое влияние

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Руководство Молдавии ликвидирует оппонентов в лице оппозиции, давят на Гагаузскую автономию и ограничивают право на критику, чтобы удержаться у власти, заявила в комментарии РИА Новости депутат парламента от блока "Победа" Марина Таубер.
"Митинги проходят по всей Молдавии. Правящая верхушка прекрасно понимает, что у нее есть только один способ удержаться — ликвидировать оппонентов и ограничить право на критику. Опыт Грузии и других стран показывает, что народные волнения не дадут власти провести те "правильные" выборы, на которые она рассчитывают. Тем более в Молдавии, где местную избирательную систему просто вытравили", - заявила Таубер.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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Вчера, 12:20
По ее словам, именно страхом перед народом спровоцирована инициатива властей запретить митинги перед выборами. Тем же страхом она объясняет давление Кишинева на Гагаузию, поскольку этот регион традиционно не поддерживает центральные власти.
"(Президент) Майя Санду делает все, чтоб была возможности диктовать условия и указывать, за кого голосовать. А все ограничения полномочий вводятся для того, чтобы потом с помощью прикормленных структур нарисовать "нужные" данные при подсчете голосов избирателей. Люди объединяются, потому что устали бояться. Это уже не отдельные акции, а настоящая волна народного сопротивления. Граждане видят, что происходит, и понимают: власть боится тех, кто осмеливается говорить правду", - отметила депутат.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Участники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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16 апреля, 20:14
 
В миреМолдавияГагаузияМарина ТауберМайя СандуЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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