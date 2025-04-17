В Молдавии ликвидируют оппонентов, чтобы сохранить влияние, заявила Таубер
Таубер: власти Молдавии ликвидируют оппозицию, чтобы сохранить свое влияние
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Руководство Молдавии ликвидирует оппонентов в лице оппозиции, давят на Гагаузскую автономию и ограничивают право на критику, чтобы удержаться у власти, заявила в комментарии РИА Новости депутат парламента от блока "Победа" Марина Таубер.
"Митинги проходят по всей Молдавии. Правящая верхушка прекрасно понимает, что у нее есть только один способ удержаться — ликвидировать оппонентов и ограничить право на критику. Опыт Грузии и других стран показывает, что народные волнения не дадут власти провести те "правильные" выборы, на которые она рассчитывают. Тем более в Молдавии, где местную избирательную систему просто вытравили", - заявила Таубер.
"(Президент) Майя Санду делает все, чтоб была возможности диктовать условия и указывать, за кого голосовать. А все ограничения полномочий вводятся для того, чтобы потом с помощью прикормленных структур нарисовать "нужные" данные при подсчете голосов избирателей. Люди объединяются, потому что устали бояться. Это уже не отдельные акции, а настоящая волна народного сопротивления. Граждане видят, что происходит, и понимают: власть боится тех, кто осмеливается говорить правду", - отметила депутат.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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