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Шапошников: расширим географию проекта "Города-герои - города героев" - РИА Новости, 17.04.2025
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22:56 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/shaposhnikov-2011876346.html
Шапошников: расширим географию проекта "Города-герои - города героев"
Шапошников: расширим географию проекта "Города-герои - города героев" - РИА Новости, 17.04.2025
Шапошников: расширим географию проекта "Города-герои - города героев"
География патриотического проекта "Города-герои – города героев" будет расширяться постепенно, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T22:56:00+03:00
2025-04-17T22:56:00+03:00
москва
алексей шапошников
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. География патриотического проекта "Города-герои – города героев" будет расширяться постепенно, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. В преддверии юбилея Великой Победы столичный парламент при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина реализовал масштабный патриотический проект "Города-герои – города героев", приуроченный к юбилейным датам присвоения званий "городов-героев", "крепости-героя". В рамках патриотического проекта пройдет автопробег с 29 апреля по 8 мая на автомобилях "Москвич". "В следующем году будет 50 лет города-героя Тулы. &lt;…&gt; Почему бы не помочь друзьям отметить 50-летие? Москва - город добрых традиций, почему бы не сделать новую традицию не только в Москве, а в городах-героях, в Союзном государстве. Будем расширять географию проекта постепенно", - сказал Шапошников во время пресс-конференции, посвященной презентации проекта "Города-герои – города героев". Он отметил, что идея создания патриотического проекта лежала на поверхности. Участники автопробега проедут через 17 регионов РФ, будут затронуты почти все населенные пункты от маленьких поселков до городов федерального значения. "Наша задача этим автопробегом побудить новое народное движение, возрождение интереса к памяти, подвигу городов-героев и тем, благодаря которым города стали героями", - подчеркнул Шапошников. Председатель выразил благодарность всем, кто присоединился к проекту. Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям АО "Московский автомобильный завод "Москвич" Татьяна Редько добавила, что руководство предприятия поддержало идею сделать такой проект. Она отметила, что в 1941 году огромное количество сотрудников ушло добровольцами на фронт и затем в опустевших цехах эвакуированного завода случился настоящий трудовой подвиг по ремонту и производству военной техники для нужд фронта. "Сейчас на заводе продолжают работать трудовые династии, они продолжают путь предыдущих поколений, которые отдавали свою жизнь на защиту столицы, на возрождение промышленности в тяжелые послевоенные годы и развитие автопрома. Сейчас, в современных условиях, автомобильный завод продолжает держать высоко марку", - сказала Редько. Автомобильный пробег пройдет по трем маршрутам, которые охватят 11 городов-героев России и Белоруссии: Москва, Санкт- Петербург, Мурманск, Смоленск, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград, Тула, Брест и Минск. По ходу маршрута в городах-героях будут проводиться патриотические мероприятия.
https://ria.ru/20250417/avtoprobeg-2011825485.html
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москва, алексей шапошников
Москва, Алексей Шапошников
Шапошников: расширим географию проекта "Города-герои - города героев"

Географию проекта "Города-герои - города героев" планируют расширить

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПредседатель Московской городской думы Алексей Шапошников
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. География патриотического проекта "Города-герои – города героев" будет расширяться постепенно, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
В преддверии юбилея Великой Победы столичный парламент при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина реализовал масштабный патриотический проект "Города-герои – города героев", приуроченный к юбилейным датам присвоения званий "городов-героев", "крепости-героя". В рамках патриотического проекта пройдет автопробег с 29 апреля по 8 мая на автомобилях "Москвич".
Спикер столичного парламента Алексей Шапошников - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Москве пройдет автопробег в рамках проекта Города-герои - города героев
Вчера, 15:02
"В следующем году будет 50 лет города-героя Тулы. <…> Почему бы не помочь друзьям отметить 50-летие? Москва - город добрых традиций, почему бы не сделать новую традицию не только в Москве, а в городах-героях, в Союзном государстве. Будем расширять географию проекта постепенно", - сказал Шапошников во время пресс-конференции, посвященной презентации проекта "Города-герои – города героев".
Он отметил, что идея создания патриотического проекта лежала на поверхности. Участники автопробега проедут через 17 регионов РФ, будут затронуты почти все населенные пункты от маленьких поселков до городов федерального значения.
"Наша задача этим автопробегом побудить новое народное движение, возрождение интереса к памяти, подвигу городов-героев и тем, благодаря которым города стали героями", - подчеркнул Шапошников.
Председатель выразил благодарность всем, кто присоединился к проекту.
Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям АО "Московский автомобильный завод "Москвич" Татьяна Редько добавила, что руководство предприятия поддержало идею сделать такой проект. Она отметила, что в 1941 году огромное количество сотрудников ушло добровольцами на фронт и затем в опустевших цехах эвакуированного завода случился настоящий трудовой подвиг по ремонту и производству военной техники для нужд фронта.
"Сейчас на заводе продолжают работать трудовые династии, они продолжают путь предыдущих поколений, которые отдавали свою жизнь на защиту столицы, на возрождение промышленности в тяжелые послевоенные годы и развитие автопрома. Сейчас, в современных условиях, автомобильный завод продолжает держать высоко марку", - сказала Редько.
Автомобильный пробег пройдет по трем маршрутам, которые охватят 11 городов-героев России и Белоруссии: Москва, Санкт- Петербург, Мурманск, Смоленск, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград, Тула, Брест и Минск. По ходу маршрута в городах-героях будут проводиться патриотические мероприятия.
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