Архив новостей за 15.12.2025 - РИА Новости
Архив за 15.12.2025

Президент США Дональд ТрампТрамп убежден, что Путин хочет завершения украинского конфликта
15 декабря 2025, 23:59
Мирный план США по УкраинеДональд ТрампВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир Путин
Дональд ТрампТрамп заявил, что сохраняет веру в президента Сирии
15 декабря 2025, 23:57
В миреСШАСирияПальмираДональд ТрампАхмед аш-ШарааМинистерство обороны США
Экстренные службы на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-АйлендТрамп заявил, что мотивы стрелявшего в Брауновском университете неизвестны
15 декабря 2025, 23:55
В миреСШАПровиденсДональд ТрампБрауновский университет
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видеоЭвакуированные в Пермском крае туристы не пострадали, сообщили "ЛизаАлерт"
15 декабря 2025, 23:54
Пермский крайКизелСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
Президент США Дональд ТрампТрамп заявил, что подаст в суд на Би-би-си
15 декабря 2025, 23:52
В миреСШАДональд Трамп
Американские флаги в ВашингтонеСША обещали Украине поддержку европейских гарантий безопасности, пишут СМИ
15 декабря 2025, 23:51
В миреСШАРоссияКиевСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир ПутинМирный план США по Украине
Президент США Дональд ТрампСМИ: Трамп хочет убедить Россию принять гарантии по аналогии с уставом НАТО
15 декабря 2025, 23:46
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампНАТОМирный план США по Украине
Флаги России и СШАСША хотят прийти к России с сильным предложением по Украине, пишут СМИ
15 декабря 2025, 23:41
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинСтив УиткоффДжаред КушнерМирный план США по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанОрбан предрек крах европейских правительств
15 декабря 2025, 23:37
УкраинаРоссияЕвропаЕвросоюзВ миреВиктор ОрбанСанкции в отношении России
Виктор Орбан Орбан рассказал, что будет, если Россия оспорит конфискацию активов в суде
15 декабря 2025, 23:37
ЭкономикаРоссияВенгрияБельгияВиктор Орбан
Командный пунктНад Брянской областью сбили десять украинских дронов
15 декабря 2025, 23:37
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Президент США Дональд ТрампТрамп считает, что сторонам удастся сблизить позиции по Украине
15 декабря 2025, 23:35
В миреСШАУкраинаДональд ТрампМирный план США по Украине
Президент США Дональд ТрампТрамп рассказал о переговорах с европейскими лидерами по Украине
15 декабря 2025, 23:34
В миреУкраинаСШАГерманияДональд ТрампНАТОМирный план США по Украине
Президент США Дональд ТрампСША продолжают поставки оружия НАТО, заявил Трамп
15 декабря 2025, 23:33
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампНАТО
Президент США Дональд Трамп в Белом домеРоссия хочет завершения конфликта на Украине, заявил Трамп
15 декабря 2025, 23:30
РоссияДональд ТрампСтив УиткоффСШАУкраинаМирный план США по УкраинеДжаред Кушнер
Президент США Дональд ТрампТрамп сообщил, что разговаривал с Зеленским
15 декабря 2025, 23:29
В миреДональд ТрампСШАВладимир ЗеленскийДело Миндича
Президент США Дональд ТрампТрамп пожаловался, что стороны украинского урегулирования меняют позиции
15 декабря 2025, 23:27
Мирный план США по УкраинеДональд ТрампУкраинаСШАРоссия
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома. 15 декабря 2025 годаКонфликт на Украине стал ближе к завершению, чем когда-либо, заявил Трамп
15 декабря 2025, 23:25
Мирный план США по УкраинеСШАДональд ТрампУкраинаСпециальная военная операция на УкраинеВ миреРоссия
Президент США Дональд ТрампТрамп оценил встречи делегаций США, ЕС и Украины в Берлине
15 декабря 2025, 23:23
Мирный план США по УкраинеДональд ТрампСШАЕвропаУкраина
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, ГерманияУкраинская переводчица заявила, что перемирие обеспечат "трупы НАТО"
15 декабря 2025, 23:22
В миреБерлин (город)УкраинаГерманияВладимир ЗеленскийСтив УиткоффФридрих МерцНАТОЕвросоюзООНМирный план США по Украине
