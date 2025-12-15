https://ria.ru/20251215/tramp-2062250943.html
Трамп считает, что сторонам удастся сблизить позиции по Украине
Трамп считает, что сторонам удастся сблизить позиции по Украине
Президент США Дональд Трамп после очередного раунда переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине заявил, что сторонам удастся сблизить позиции. РИА Новости, 15.12.2025
сша
украина
