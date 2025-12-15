Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал, что будет, если Россия оспорит конфискацию активов в суде - РИА Новости, 15.12.2025
23:37 15.12.2025
Орбан рассказал, что будет, если Россия оспорит конфискацию активов в суде
Если РФ оспорит возможную конфискацию активов в суде, она точно выиграет, это вопрос времени, тогда наступит крах бельгийской экономики, заявил премьер-министр... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T23:37:00+03:00
2025-12-15T23:37:00+03:00
экономика
россия
венгрия
бельгия
виктор орбан
экономика, россия, венгрия, бельгия, виктор орбан
Экономика, Россия, Венгрия, Бельгия, Виктор Орбан
БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Если РФ оспорит возможную конфискацию активов в суде, она точно выиграет, это вопрос времени, тогда наступит крах бельгийской экономики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Большая часть замороженных российских активов находится в Бельгии и у бельгийских компаний. Поэтому, если Россия выиграет судебный процесс, а это лишь вопрос времени, международное право не допустит того, что мы делаем. В этот момент бельгийцам придется вернуть эту сумму россиянам. И это приведет к краху бельгийской экономики", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.
Орбан оценил шансы избежать конфискации активов России
ЭкономикаРоссияВенгрияБельгияВиктор Орбан
 
 
