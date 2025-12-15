https://ria.ru/20251215/orban-2062251281.html
Орбан рассказал, что будет, если Россия оспорит конфискацию активов в суде
Если РФ оспорит возможную конфискацию активов в суде, она точно выиграет, это вопрос времени, тогда наступит крах бельгийской экономики, заявил премьер-министр... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T23:37:00+03:00
2025-12-15T23:37:00+03:00
2025-12-15T23:37:00+03:00
экономика
россия
венгрия
бельгия
виктор орбан
россия
венгрия
бельгия
Орбан: если РФ оспорит конфискацию активов, наступит крах бельгийской экономики