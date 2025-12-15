Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
23:54 15.12.2025
Эвакуированные в Пермском крае туристы не пострадали, сообщили "ЛизаАлерт"
Эвакуированные в Пермском крае туристы не пострадали, увечий и обморожений нет, сообщили РИА Новости в региональном спасательном отряде "ЛизаАлерт". РИА Новости, 15.12.2025
пермский край, кизел, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Пермский край, Кизел, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
© ГУ МЧС России по Пермскому краюПоиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
© ГУ МЧС России по Пермскому краю
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Эвакуированные в Пермском крае туристы не пострадали, увечий и обморожений нет, сообщили РИА Новости в региональном спасательном отряде "ЛизаАлерт".
В субботу неподалеку от горы Ослянки, рядом с пермским городом Кизел, с маршрута не вернулась группа из 13 жителей Свердловской области, путешествовавших на снегоходах. Спасателям удалось обнаружить туристов лишь спустя два дня. Следователи возбудили дело. По предварительной версии следственного управления СК, группе пришлось сделать привал и ждать помощи из-за проблем с транспортом и нехватки топлива. Одновременно с этим была обнаружена вторая группа туристов из шести человек. Спасатели начали вечером в понедельник эвакуацию участников обеих тургрупп.
"Группа найдена - жива. Все, в целом, довольно-таки чувствуют себя хорошо. обморожений нет, увечий нет - то есть никто не пострадал. Ничего страшного не произошло", - рассказали в пресс-службе отряда.
При этом в объединении отметили, что причиной пропажи стала непогода - туристы свернули не в ту сторону, и у них закончился бензин. Кроме того, в отряде добавили, что у одного из туристов осталось топливо - он и смог доехать до штаба. Остальные же вынуждены были идти пешком - их пришлось эвакуировать.
"А так как группа большая, поэтому так долго. И вдобавок ко всему, это было не близко, плюс темное время суток - это небезопасно. Поэтому не так быстро пришла эвакуация", - подчеркнули в отряде.
Пермский крайКизелСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
