Эвакуированные в Пермском крае туристы не пострадали, сообщили "ЛизаАлерт"
Эвакуированные в Пермском крае туристы не пострадали, сообщили "ЛизаАлерт"
2025-12-15

Эвакуированные в Пермском крае туристы не пострадали, сообщили "ЛизаАлерт"

Эвакуированные в Пермском крае туристы не пострадали, увечий и обморожений нет, сообщили РИА Новости в региональном спасательном отряде "ЛизаАлерт".
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Эвакуированные в Пермском крае туристы не пострадали, увечий и обморожений нет, сообщили РИА Новости в региональном спасательном отряде "ЛизаАлерт".
В субботу неподалеку от горы Ослянки, рядом с пермским городом Кизел
, с маршрута не вернулась группа из 13 жителей Свердловской области
, путешествовавших на снегоходах. Спасателям удалось обнаружить туристов лишь спустя два дня. Следователи возбудили дело. По предварительной версии следственного управления СК
, группе пришлось сделать привал и ждать помощи из-за проблем с транспортом и нехватки топлива. Одновременно с этим была обнаружена вторая группа туристов из шести человек. Спасатели начали вечером в понедельник эвакуацию участников обеих тургрупп.
"Группа найдена - жива. Все, в целом, довольно-таки чувствуют себя хорошо. обморожений нет, увечий нет - то есть никто не пострадал. Ничего страшного не произошло", - рассказали в пресс-службе отряда.
При этом в объединении отметили, что причиной пропажи стала непогода - туристы свернули не в ту сторону, и у них закончился бензин. Кроме того, в отряде добавили, что у одного из туристов осталось топливо - он и смог доехать до штаба. Остальные же вынуждены были идти пешком - их пришлось эвакуировать.
"А так как группа большая, поэтому так долго. И вдобавок ко всему, это было не близко, плюс темное время суток - это небезопасно. Поэтому не так быстро пришла эвакуация", - подчеркнули в отряде.