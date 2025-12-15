Рейтинг@Mail.ru
23:55 15.12.2025
Трамп заявил, что мотивы стрелявшего в Брауновском университете неизвестны
Трамп заявил, что мотивы стрелявшего в Брауновском университете неизвестны
Трамп заявил, что мотивы стрелявшего в Брауновском университете неизвестны

Трамп: мотивы стрелявшего в Брауновском университете до сих пор неизвестны

Экстренные службы на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд
Экстренные службы на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд
© AP Photo / Steven Senne
Экстренные службы на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Мотивы человека, устроившего стрельбу в Брауновском университете, остаются до сих пор не известными, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
Мэр американского города Провиденс Бретт Смайли ранее сообщил, что в результате стрельбы в Брауновском университете в минувшую субботу погибли два человека, девять пострадали. Администрация университета подтвердила, что погибшие были студентами. Позднее полиция задержала подозреваемого в стрельбе. По данным телеканала CNN, им оказался 24-летний Бенджамин Эриксон, военный, получавший награды за службу и ранее работавший на Арлингтонском национальном кладбище.
"Нет… Мы не знаем, но мы посмотрим, что будет дальше", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о мотивах преступления.
