Трамп заявил, что мотивы стрелявшего в Брауновском университете неизвестны
Трамп заявил, что мотивы стрелявшего в Брауновском университете неизвестны - РИА Новости, 15.12.2025
Трамп заявил, что мотивы стрелявшего в Брауновском университете неизвестны
Мотивы человека, устроившего стрельбу в Брауновском университете, остаются до сих пор не известными, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 15.12.2025
