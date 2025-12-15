Украинская переводчица заявила, что перемирие обеспечат "трупы НАТО"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украинская переводчица на пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца и Владимира Зеленского в Берлине ошиблась в переводе немецкого Truppen, означающего "войска".
"Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать (перемирие, прекращение огня. — Прим. ред.) там, где линия фронта замороженная", — перевела она вопрос.
При этом Зеленский слегка замешкался, обратив внимание на перевод.
В Берлине 14 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов. Во встрече участвовали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер и глава киевского режима. Переговоры продлились пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе. В понедельник в Берлине прошел второй раунд переговоров по урегулированию. После него Зеленский провел ряд встреч и дал совместную с Мерцем пресс-конференцию.
Сам Зеленский уже попадал в смешные ситуации, когда говорил на английском языке. В сентябре на Совете Безопасности ООН он перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины вместо ее противовоздушной обороны. Выступая на английском, он сказал skis (звучит как "скиз") вместо skies (звучит как "скайз"). Первое переводится как "лыжи", второе — "небо", в данном случае речь шла о ПВО. Позже он спохватился и поправился.