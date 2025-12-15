Рейтинг@Mail.ru
Украинская переводчица заявила, что перемирие обеспечат "трупы НАТО"
23:22 15.12.2025 (обновлено: 00:08 16.12.2025)
Украинская переводчица заявила, что перемирие обеспечат "трупы НАТО"
в мире, берлин (город), украина, германия, владимир зеленский, стив уиткофф, фридрих мерц, нато, евросоюз, оон, мирный план сша по украине
Украинская переводчица заявила, что перемирие обеспечат "трупы НАТО"

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украинская переводчица на пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца и Владимира Зеленского в Берлине ошиблась в переводе немецкого Truppen, означающего "войска".
Журналист спросил о том, могут ли войска НАТО обеспечить перемирие на Украине.
"Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать (перемирие, прекращение огня. — Прим. ред.) там, где линия фронта замороженная", — перевела она вопрос.
При этом Зеленский слегка замешкался, обратив внимание на перевод.
В Берлине 14 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов. Во встрече участвовали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер и глава киевского режима. Переговоры продлились пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе. В понедельник в Берлине прошел второй раунд переговоров по урегулированию. После него Зеленский провел ряд встреч и дал совместную с Мерцем пресс-конференцию.
Сам Зеленский уже попадал в смешные ситуации, когда говорил на английском языке. В сентябре на Совете Безопасности ООН он перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины вместо ее противовоздушной обороны. Выступая на английском, он сказал skis (звучит как "скиз") вместо skies (звучит как "скайз"). Первое переводится как "лыжи", второе — "небо", в данном случае речь шла о ПВО. Позже он спохватился и поправился.
