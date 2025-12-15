Рейтинг@Mail.ru
США продолжают поставки оружия НАТО, заявил Трамп
15.12.2025
США продолжают поставки оружия НАТО, заявил Трамп
США продолжают поставки оружия НАТО, заявил Трамп - РИА Новости, 15.12.2025
США продолжают поставки оружия НАТО, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп на фоне продолжающихся усилий по урегулированию конфликта на Украине заявил, что Вашингтон продолжает поставки оружия НАТО. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T23:33:00+03:00
2025-12-15T23:33:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_1d5251c88b86a8643fe76a8e0db6d63e.jpg
США продолжают поставки оружия НАТО, заявил Трамп

Трамп: США продают снаряжение НАТО

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне продолжающихся усилий по урегулированию конфликта на Украине заявил, что Вашингтон продолжает поставки оружия НАТО.
"Мы хотим спасти много жизней. Мы продаем снаряжение НАТО. Мы не тратим на это деньги, но хотим посмотреть, сможем ли мы спасти много жизней", - сказал он журналистам в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Обсуждения
Заголовок открываемого материала