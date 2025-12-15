https://ria.ru/20251215/tramp-2062250599.html
США продолжают поставки оружия НАТО, заявил Трамп
США продолжают поставки оружия НАТО, заявил Трамп - РИА Новости, 15.12.2025
США продолжают поставки оружия НАТО, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп на фоне продолжающихся усилий по урегулированию конфликта на Украине заявил, что Вашингтон продолжает поставки оружия НАТО. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T23:33:00+03:00
2025-12-15T23:33:00+03:00
2025-12-15T23:33:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_1d5251c88b86a8643fe76a8e0db6d63e.jpg
https://ria.ru/20251215/tramp-2062250266.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7442b7d5737ea553b81ac2b5b67175ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, НАТО
США продолжают поставки оружия НАТО, заявил Трамп
Трамп: США продают снаряжение НАТО