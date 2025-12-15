Рейтинг@Mail.ru
США хотят прийти к России с сильным предложением по Украине, пишут СМИ
23:41 15.12.2025 (обновлено: 23:58 15.12.2025)
США хотят прийти к России с сильным предложением по Украине, пишут СМИ
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США нацелены прийти к РФ с наиболее сильным пакетным предложением по Украине как можно скорее, утверждает издание Axios, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
"Как описал эту задачу один из американских чиновников, миссия состоит в том, чтобы "разработать максимально сильный пакет предложений, чтобы мы могли вернуться к России с чем-то, что позволит завершить этот процесс", - говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Трамп пожаловался, что стороны украинского урегулирования меняют позиции
Вчера, 23:27
США, по словам источника, хотят такую сделку, которая позволит им представить ее президенту РФ Владимиру Путину "как можно скорее", утверждает издание.
В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Песков ответил на вопрос о возможных сроках урегулирования на Украине
Вчера, 12:48
 
