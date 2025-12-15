США хотят прийти к России с сильным предложением по Украине, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США нацелены прийти к РФ с наиболее сильным пакетным предложением по Украине как можно скорее, утверждает издание Axios, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

"Как описал эту задачу один из американских чиновников, миссия состоит в том, чтобы "разработать максимально сильный пакет предложений, чтобы мы могли вернуться к России с чем-то, что позволит завершить этот процесс", - говорится в материале.

США , по словам источника, хотят такую сделку, которая позволит им представить ее президенту РФ Владимиру Путину "как можно скорее", утверждает издание.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.