Трамп заявил, что сохраняет веру в президента Сирии - РИА Новости, 15.12.2025
23:57 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/tramp-2062252843.html
Трамп заявил, что сохраняет веру в президента Сирии
Трамп заявил, что сохраняет веру в президента Сирии - РИА Новости, 15.12.2025
Трамп заявил, что сохраняет веру в президента Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет веру в президента Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа после инцидента с гибелью американских... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T23:57:00+03:00
2025-12-15T23:57:00+03:00
в мире
сша
сирия
пальмира
дональд трамп
ахмед аш-шараа
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051443050_0:0:5998:3374_1920x0_80_0_0_2230f1d373fcd30124156a919a7d9812.jpg
https://ria.ru/20251214/palmira-2061994587.html
сша
сирия
пальмира
в мире, сша, сирия, пальмира, дональд трамп, ахмед аш-шараа, министерство обороны сша
В мире, США, Сирия, Пальмира, Дональд Трамп, Ахмед аш-Шараа, Министерство обороны США
Трамп заявил, что сохраняет веру в президента Сирии

Трамп после инцидента в Пальмире заявил, что верит в аш-Шараа

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет веру в президента Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа после инцидента с гибелью американских военнослужащих при атаке в Пальмире, поскольку это не имеет отношения к сирийскому правительству.
"Да (я в него верю - ред.). Я имею в виду, что это не имело никакого отношения к нему, (это касается - ред.) той части Сирии, над которой они практически не имеют контроля, и это было неожиданностью. Он очень переживает по этому поводу. Он усердно работает над этим, сильный человек. И это не имеет никакого отношения к сирийскому правительству", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Пентагон сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали.
Военнослужащие Сирийской Арабской Республики возле историко-архитектурного комплекса древней Пальмиры - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Сирийские силовики начали операцию против ИГ* в районе Пальмиры, пишут СМИ
14 декабря, 19:17
 
В миреСШАСирияПальмираДональд ТрампАхмед аш-ШарааМинистерство обороны США
 
 
