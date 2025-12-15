https://ria.ru/20251215/tramp-2062252843.html
Трамп заявил, что сохраняет веру в президента Сирии
Трамп заявил, что сохраняет веру в президента Сирии - РИА Новости, 15.12.2025
Трамп заявил, что сохраняет веру в президента Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет веру в президента Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа после инцидента с гибелью американских... РИА Новости, 15.12.2025
Трамп заявил, что сохраняет веру в президента Сирии
Трамп после инцидента в Пальмире заявил, что верит в аш-Шараа